Суд оставил под стражей экс-сенатора Арашукова

Бывшего сенатора от Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова оставили под стражей. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Как напомнили в суде, 25 февраля прошло заседание, где была рассмотрена жалоба на продление срока заключения Арашукова, которую подал его адвокат, а также адвокаты других обвиняемых по делу о превышении служебных полномочий и заведомо ложном доносе.

«В ходе рассмотрения апелляционных жалоб судебная коллегия по уголовным делам Первого апелляционного суда общей юрисдикции в полном объеме проверила законность и обоснованность вынесенного решения и пришла к выводу об отсутствии оснований для его изменения или отмены», — отметили в Мосгорсуде.

Сенатора от Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова задержали 30 января 2019 года во время заседания Совета Федерации. Тогда же в Санкт-Петербурге был задержан его отец Рауль Арашуков. По версии следствия, он причастен к хищениям газа у компании «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей.

В октябре 2019 года полиция задержала двоюродного брата экс-сенатора Беслана и брата супруги его отца Ахмеда Коцбу, занимающего должность замдиректора филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь». В декабре следствие задержало еще четырех фигурантов по делу Арашуковых.

В апреле 2020 года следствие добавило Арашукову еще три эпизода: речь идет о двух преступлениях по ст. 286 УК РФ («Превышение служебных полномочий») и ст. 306 УК РФ («Заведомо ложный донос»).