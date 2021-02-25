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В МВФ заявили о нерешенных вопросах миссии на Украине

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Официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс назвал продуктивной работу миссии организации на Украине, однако еще остались нерешенные вопросы. Об этом он сообщил в четверг, 25 февраля, на регулярном брифинге МВФ.

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По его словам, во время миссии на Украине прошло обсуждение различных вопросов по проводимой в стране политике, включая борьбу с коррупцией, а также вопросы по налогово-бюджетной и энергетической сферах.

«Я бы сказал, что обсуждения были продуктивными, но некоторые вопросы остаются нерешенными. Когда у нас будет больше деталей по этим вопросам и по некоторым предложениям в области проводимой политики, мы ожидаем работы с властями (Украины. — Ред.) и продолжения наших обсуждений», — сказал Райс на брифинге.

Он добавил, что пока не ясно, когда обсуждения продолжатся, передает ТАСС.

Ранее 22 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не выполнила ряд требований МВФ для получения очередного транша, но рассчитывает на получение средств фонда до конца года.

Миссия МВФ в декабре 2020 года начала свою работу по пересмотру программы stand-by. Национальный банк Украины отмечал прогресс в переговорах.

13 февраля стало известно, что миссия закончила работу на Украине без результата, отметив, что для завершения первого пересмотра программы необходим больший прогресс. 6 января сообщалось, что Киев должен вернуть МВФ около $1,7 млрд долгов. В 2022 году, согласно графику, Украина должна заплатить фонду еще $2,4 млрд.

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