Железные люди: кого выберут москвичи — великого князя или главу ВЧК

До 5 марта москвичи должны определиться, какой памятник будет стоять на Лубянской площади — Феликсу Дзержинскому или Александру Невскому. Голосование стартовало на портале «Активный гражданин» 25 февраля в 10 утра. Если жители столицы выберут памятник князю, его еще предстоит изготовить — готового монумента нет. Правда, эксперты говорят, что затраты на его создание могут быть сравнимы с расходами на перевозку и реставрацию «Железного Феликса», который сейчас хранится в парке искусств «Музеон». К девяти часам вечера первого дня голосования свой выбор сделали около 190 тыс. горожан.

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Инициатором возвращения памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь стала общественная организация «Офицеры России», обратившаяся в декабре 2020 года к генпрокурору РФ Игорю Краснову.

Организация на протяжении нескольких лет последовательно добивается возвращения памятника основателю ВЧК на Лубянскую площадь в Москве, сообщил «Известиям» председатель ее президиума, герой России Сергей Липовой. По его мнению, монумент был незаконно демонтирован и перемещен по указанию мэра Москвы Гавриила Попова с 21 по 22 августа 1991 года.

Между князем и чекистом Демонтаж памятника Ф.Э. Дзержинскому на ныне Лубянской площади в ночь на 23 августа 1991 года после неудавшегося государственного переворота членами ГКЧП Фото: РИА Новости/Александр Поляков

— Нашу инициативу по восстановлению памятника «Железному Феликсу» на Лубянской площади поддержали многие ветеранские, а также другие общественные и политические объединения, деятели культуры и искусства, — отметил Сергей Липовой.

В начале февраля похожее обращение в мэрию направили писатель Захар Прилепин, журналисты Александр Проханов и Леся Рябцева, блогер Дмитрий Пучков и другие. На прошлой неделе состоялось заседание Общественной палаты Москвы, на котором был сформирован шорт-лист из кандидатов на архитектурную доминанту одной из центральных площадей столицы. В него, помимо Феликса Дзержинского, вошли Иван III, Александр Невский и Юрий Андропов. Но в итоге в списке осталось лишь два кандидата.

Архитектурный акцент

На месте Лубянской площади доминанта была исторически в виде фонтана или памятника, напомнил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

— Архитектурно я не вижу возражений, почему на площади не должно быть доминанты. Однако я бы не стал давать оценку тому, что именно должно служить акцентом Лубянской площади. Это решение должно стать результатом широкого голосования , в ходе которого общество придет к консенсусу, — рассказал «Известиям» Сергей Кузнецов.

Он отметил, что площадь в новогодние праздники украшает внушительная композиция с елкой.

— Это временная инсталляция, однако здесь она не выглядит неуместно. С точки зрения градостроительства площадь находится на пересечении осей, на ней сходятся важные улицы, — добавил главный архитектор.

С коллегой согласен глава комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме, заслуженный архитектор России Игорь Воскресенский.

— Памятник завершил бы архитектурный ансамбль площади. Кроме того, это важный транспортный узел и совершать движение вокруг обычной клумбы не комфортно. Некое сооружение в виде архитектурно-художественного произведения не просто украсит, а даже организует сложное движение на этой площади, где сходятся порядка девяти переулков и улиц, — пояснил Игорь Воскресенский.

Между князем и чекистом Лубянская площадь в 1991 году Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

И Союз архитекторов, и Союз художников России признали памятник Феликсу Дзержинскому высокохудожественным произведением, отметил Игорь Воскресенский.

Собеседник «Известий» напомнил, что сейчас памятник главе ВЧК находится в парке искусств «Музеон». А вот готового памятника великому князю нет.

— Если выберут кандидатуру Невского, скорее всего, будет объявлен конкурс на изготовление монумента, — сказал архитектор.

По его словам, выбор князя в качестве второго претендента обусловлен тем, что в этом году исполняется 800 лет со дня его рождения.

В предыдущие годы обсуждались разные варианты памятников на Лубянской площади, предложений было больше десятка, добавил Игорь Воскресенский.

Справка «Известий» Открытие памятника Дзержинскому состоялось 20 декабря 1958 года в Москве на Лубянской площади (тогда — площадь Дзержинского). Он был создан по проекту скульптора Евгения Вучетича и архитектора Григория Захарова. «Вот он наш Дзержинский, в бронзе — металле бессмертных — встал навечно на московской площади. Народный художник РСФСР Е.В. Вучетич запечатлел его в полный рост. В распахнутой солдатской шинели, Феликс Эдмундович как бы обращается к москвичам с пламенной речью», — так «Известия» описывали открытие памятника Дзержинскому в декабре 1958 года. В августе 1991 года, после попытки государственного переворота, толпа пыталась разрушить монумент. Чтобы сохранить памятник, в октябре того же года по решению президиума Моссовета его переместили в парк искусств «Музеон».

Лучше фонтан

На Лубянке есть смысл установить памятник Ивану III, считает москвовед, историк-архивист, обозреватель журнала «Историк» Никита Брусиловский.

— Он, присоединив Новгородскую Республику, переселил большую часть тамошней знати в Москву, дабы она не подняла восстания. Как раз в этом районе новгородцы получили земли и в память о своем городе назвали его Лубянкой. Потому что в историческом Великом Новгороде есть район Лубяницы , — рассказал он. — Фонтан там был установлен в Николаевские времена (примерно с 1830-х годов). Вода в него доставлялась из Мытищ по подземному водопроводу. Она была питьевой, и москвичи могли набирать воду оттуда для своих нужд. Фонтан убрали в 1934-м, а Джержинского поставили в 1958-м, при Хрущёве.

Историк не понимает, как с этим местом связан Александр Невский.

— Он не бывал в Москве, только его сын Даниил Александрович стал первым московским князем, но ему установлен памятник близ Данилова монастыря. На мой взгляд, фонтан был бы правильным решением, политически-нейтральным объектом, возвращающим к дореволюционному образцу, — подчеркнул Никита Брусиловский.

Между князем и чекистом Свято-Данилов мужской монастырь основан в конце XIII веке московским князем Даниилом Московским, младшим сыном князя Александра Невского Фото: РИА Новости/Олег Ласточкин

С ним солидарен президент Союза архитекторов России (САР) и Союза московских архитекторов (СМА) Николай Шумаков.

— Самым верным решением — как архитектурным, так и скульптурным — было бы возвратить на историческое место фонтан. Тем более что он сохранился, и переместить его несложно. Наследие у нас актуально всегда, особенно сегодня, — отметил в разговоре с «Известиями» Николай Шумаков.

По его мнению, вопрос на голосование вынесен не совсем корректно.

— Почему есть только два варианта: Невский или Дзержинский? Это не выбор для такого знакового места, — считает он.

На 21:00 в первый день голосования участие в нем приняли около 190 тыс. человек. Из них свыше 94 тыс. (51%) проголосовали за памятник Александру Невскому, более 92 тыс. выбрали Феликса Дзержинского, сообщили «Известиям» в «Активном гражданине».

Там также отметили, что повторное голосование невозможно — альтернативные платформы не принимают в нем участия, а сайт позволяет выразить позицию только зарегистрированным пользователям и только один раз.

Дата окончания голосования пока не определена и будет сообщена дополнительно инициатором голосования — Общественной палатой города Москвы.