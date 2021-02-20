В Москве открыли памятник Доктору Лизе

В культурном центре «Салют» в субботу была презентована скульптура Доктору Лизе, созданная Салаватом Щербаковым. Отмечается, что презентация бюста состоялась 20 февраля в рамках выставки «Сильнее, чем прежде», посвященной Елизавете Глинке, которой в субботу могло бы исполниться 59 лет.

Бюст Глинки был изготовлен по ее фотографиям и согласован с родными врача, которые также присутствовали на презентации. Автор скульптуры отметил, что хотел добиться абсолютного сходства: создать образ хрупкий, но внутренне сильный.

«Доктор Лиза всегда улыбалась. В образе удалось сохранить милосердие и передать горящие Лизины глаза. Этот памятник — как прививка от вируса безразличия», — рассказал Щербаков.

Отмечается, что выставку, посвященную Доктору Лизе, представят во всех регионах России в течение 2021 года. Таким образом организаторы хотят увековечить память Елизаветы Глинки, которая спасала детей в горячих точках.

«Елизавета Петровна посвятила себя той уникальной работе, которая дана не всем, не все могут с этим справиться, а трудное время дает людям сильным раскрыться в своих положительных качествах», — отметил депутат Государственной думы РФ Геннадий Онищенко.

Кроме памятника Глинке на выставке представлены еще около 200 экспонатов, посвященные знаменитым писателям, государственным деятелям, полководцам и императорам, ученым и летчикам.

Основатель благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка погибла 25 декабря 2016 года. Она находилась на борту направлявшегося в Сирию самолета Минобороны РФ, который разбился через несколько минут после вылета из аэропорта Адлера. В результате трагедии также погибли 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова и журналисты. Как отмечали в Минобороны РФ, катастрофа произошла из-за ошибки пилота.