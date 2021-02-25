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Зеленский поддержал усиление присутствия НАТО в Черном море

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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора пригласил генсека НАТО Йенса Столтенберга принять участие в саммите «крымской платформы» в августе, поддержав усиление присутствия НАТО в Черном море. Об этом сообщила 25 февраля пресс-служба украинского лидера.

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Зеленский пригласил Столтенберга принять участие в торжествах по случаю 30-летия независимости Украины. «Генеральный секретарь НАТО сообщил, что серьезно рассматривает эту возможность», — отмечается в сообщении.

Во время разговора собеседники оценили сотрудничество между Украиной и НАТО в преодолении пандемии COVID-19. Стороны также обсудили реализацию евроатлантического курса Украины и возможности углубления практического сотрудничества с НАТО.

Зеленский заявил о продолжении проведения Киевом евроатлантических реформ и модернизации сектора безопасности и обороны.

Украина заинтересована в увеличении присутствия сил стран — членов альянса в Черном море, подчеркнул Зеленский, в ответ Столтенберг отметил, что НАТО будет прилагать к этому усилия.

Ранее в этот же день командующий объединенными силами ВС Украины Сергей Наев заявил, что Россия продолжает превращать Крым в «мощную военную базу». Группировка формируется на базе подразделений береговых войск Черноморского флота России, отметил он.

Накануне Зеленский подписал указ о годовых национальных программах под эгидой комиссии Украина–НАТО.

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