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Зеленский подписал указ о годовых программах партнерства Украины и НАТО

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о годовых национальных программах под эгидой Комиссии Украина – НАТО. Документ опубликован в среду, 24 февраля, на сайте президента страны.

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Согласно указу, кабинет министров Украины должен разработать годовые национальные программы партнерства Киева и НАТО. Документ предполагает оценку результатов выполнения программ.

Кабинет министров должен предоставлять в различные периоды планового года отчеты о ходе выполнения программ. Они касаются разных направлений: политическое, экономическое, оборонное и военное, ресурсное, безопасности, а также правовые вопросы.

«Каждый раздел должен содержать стратегическую цель реформ, цели, ожидаемые результаты и приоритетные задачи с периодом планирования на пять лет <…> Кабинет Министров Украины рассматривает, одобряет и представляет до 31 января планового года проект годовой национальной программы вместе с проектом соответствующего указа президента Украины на рассмотрение (президенту - Ред.)», — следует из документа.

В начале декабря прошлого года власти Украины заявили о намерении проводить больше совместных учений с НАТО на территории своей страны. Как подчеркнул глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, страна по-прежнему намерена стать членом Североатлантического альянса.

В июне Украине был предоставлен статус партнера с расширенными возможностями, который, как было заявлено, позволит Киеву еще лучше взаимодействовать с альянсом. В НАТО утверждали, что тем самым признают значительный вклад Киева в миссии альянса и демонстрируют последовательную приверженность партнерству.

Таким образом, Украина стала шестым партнером НАТО с расширенными возможностями наряду с Австралией, Финляндией, Грузией, Иорданией и Швецией.

После госпереворота на Украине в 2014 году новое руководство страны отказалось от внеблокового статуса, а позднее закрепило в конституции стремление вступить в НАТО и Евросоюз в качестве внешнеполитического курса.

При этом в альянсе нет единой позиции по членству республики. Так, в октябре 2019 года Венгрия наложила вето на совместную декларацию послов Североатлантического альянса по Украине.

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