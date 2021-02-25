На Украине посчитали число российских военных в Крыму

Командующий Объединенных сил ВС Украины Сергей Наев 25 февраля заявил, что Россия продолжает превращать полуостров в «мощную военную базу».

По его словам, за некоторое время ситуация на административной границе с Крымом существенно не изменилась.

«С целью военного прикрытия северных районов Крыма, приближенных к Херсонской области Украины, РФ продолжает удерживать группировки войск с подразделениями усиления и обеспечения общей численностью около 1,5 тыс. военнослужащих», — цитирует Наева агентство «Укринформ».

Он отметил, что эта группировка формируется на базе подразделений береговых войск Черноморского флота России. Наев добавил, что непосредственная сухопутная группировка составляет свыше 11,5 тыс. военнослужащих.

Командующий Объединенных сил ВС Украины заявил, что по-прежнему основные усилия России сосредоточены на наращивании разведывательных возможностей, дооборудование огневых позиций для реактивно-артиллерийского вооружения и совершенствовании системы оборонительных рубежей для мотострелковых подразделений.

Наев также заверил, что Украина средствами разведки следит за процессом и держит его на контроле.

«Превращая временно оккупированный Крым в мощную военную базу, в этом году Россия продолжает перебрасывать с материковой части вооружения и военную технику», — отметил он

В частности, по словам Наева, речь идет о 10 разведывательных химических машинах РХМ-6 на базе БТР-80 и трех мобильных радиолокационных станциях дециметрового диапазона «Противник-Г». Также он рассказал, что недавно на вооружение Черноморского флота России принят новый патрульный корабль «Сергей Котов» и малый ракетный корабль «Грайворон».

24 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина систематизирует усилия, чтобы РФ не могла распространить свое влияние и укреплять позиции в Крыму и на Донбассе.

В январе глава крымской региональной немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель призвал украинского лидера Владимира Зеленского прекратить обманывать жителей страны насчет якобы возможного «возвращения» Крыма под юрисдикцию Киева.

Крым стал регионом России после проведенного там весной 2014 года референдума. На нем 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Власти полуострова провели референдум после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».