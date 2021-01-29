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В Крыму ответили на слова Зеленского о «возвращении» полуострова

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Глава крымской региональной немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить обманывать жителей страны насчет якобы возможного «возвращения» Крыма под юрисдикцию Киева.

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Гемпель заявил, что в 2014 году Крым вернулся на свою историческую родину, «исправив ошибку окончательно».

«Зеленскому пора прекратить обманывать свой народ насчет возвращения полуострова. Всё это пустословия, которые отнюдь не красят лидера государства», — сказал глава автономии «РИА Новости».

Ранее Зеленский назвал выход Крыма из состава Украины страшной ошибкой, которую нужно исправить. По его словам, инициированный Киевом международный саммит «Крымская платформа» по «возвращению контроля» над полуостровом станет площадкой, чтобы сплотить международных партнеров, выступающих за территориальную целостность и суверенитет Украины.

Отношения Москвы и Киева осложнились после государственного переворота, произошедшего на Украине в 2014 году. Донбасс не признал новую власть, объявив о независимости, а Крым после референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией, вернулся в состав РФ.

Украина и ряд стран не признают итоги голосования, хотя Москва неоднократно отмечала, что референдум прошел с соблюдением всех международных норм.

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