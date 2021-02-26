Согласованные трансакции: QR-коды отберут у эквайринга 15% рынка платежей
Оплата по QR-кодам отбирает долю у классического эквайринга. В течение нескольких лет этот способ перечисления займет около 15% рынка безналичных платежей, оценили для «Известий» в крупнейших российских банках. По данным Национальной системы платежных карт, почти 40% россиян уже протестировали технологию. При этом в кредитных организациях подчеркнули, что снижение комиссий за прием карт ради сохранения популярности этих операций не предвидится, поскольку услуга и так находится на грани рентабельности.
Ускоренные темпы
QR-коды стали самой популярной новой платежной технологией у россиян: о ней знают 57% граждан, а 38% уже покупали товары таким способом. Об этом говорится в исследовании «Мир Plat.form» (IT-бренд Национальной системы платежных карт — НСПК). В отчете отмечается, что на данный момент половина потребителей чаще всего делает покупки по банковской карте, еще четверть — через смартфон (сервисы Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Mir.Pay).
Интерес бизнеса к оплате по QR-коду связан с более низкими по сравнению с карточными комиссиями: от 0,4% до 0,7%, пояснили в НСПК. Также для новой технологии компаниям не нужно покупать дополнительное оборудование, а средства на счет после оплаты товара или услуги зачисляются мгновенно.
Активное развитие платежей по QR-кодам «Известиям» подтвердили в крупнейших кредитных организациях. Объемы таких трансакций растут в среднем на 30% ежемесячно, оценили в Делобанке (группа СКБ-банка). По оценкам ВТБ, сейчас такие операции составляют менее 1% от общего объема эквайринга. Но в среднесрочной перспективе технология может занять от 5 до 15% рынка на территориях, где использование карт менее удобно и выгодно.
В горизонте двух лет этот платежный метод может занять нишу с долей до 15–20% в электронной коммерции и 7–10% в офлайне, согласен директор департамента эквайринга банка «Открытие» Александр Дынин. В Промсвязьбанке считают, что при сохранении нынешней динамики в долгосрочной перспективе такой способ оплаты имеет все шансы потеснить классический эквайринг, заняв через пять лет около 10–15% рынка. По ожиданиям старшего аналитика ИАЦ «Альпари» Анны Бодровой, в перспективе пяти лет доля QR-кодов может забрать до четверти рынка безналичных платежей.
— Конкуренция с эквайрингом хорошо выстраивается в индустриях, где доля операций по картам была небольшой из-за высокой себестоимости. Пока распространение оплат сдерживается ограниченным числом банков, поддерживающих технологию, но до 1 октября в соответствии с требованием ЦБ к системе подключатся все крупнейшие кредитные организации страны, — напомнил руководитель направления по развитию электронной коммерции Райффайзенбанка Георгий Коннов.
QR-код выступает основным способом приема денег от покупателей через систему быстрых платежей (СБП) ЦБ. На конец февраля россияне совершили таким образом 1 млн трансакций на сумму свыше 5 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Банке России. Оплата доступна более чем в 80 тыс. торговых точек. В регуляторе ожидают, что положительная динамика сохранится за счет заинтересованности со стороны торговых предприятий.
Комиссии в СБП, которая не превышает 0,7%, в 2–2,5 раза ниже, чем при приеме оплаты по картам (средний уровень тарифов — 1,2–2,2%), констатировали в ЦБ, отметив, что сервис прежде всего ориентирован на сегменты, в которых пока преобладают расчеты наличными — например, малый бизнес.
Сервисная конкуренция
Параллельно с СБП свой сервис «Плати QR» развивает Сбербанк, который подключил более 300 тыс. точек, сообщил «Известиям» директор дивизиона «Эквайринг» Дмитрий Малых. По его словам, месячный оборот по сервису исчисляется миллиардами рублей, а количество операций — сотнями тысяч. Комиссия для предпринимателей начинается от 0,6%, подчеркнул он.
За счет низких тарифов и простоты интеграции предприниматели будут стараться привлечь клиентов к новому способу оплаты, рассказал «Известиям» первый вице-президент бизнес-объединения «Опора России» Павел Сигал. По его словам, часть продавцов сделает скидки для клиентов или введет акции: например, подарок за какое-то количество операции с помощью QR. Другие бизнесмены могут доносить до клиентов через мессенджеры и соцсети важность такого способа оплаты. При увеличении интереса клиентов доля покупок по QR-кодам будет расти на 5–15% в год, ожидает Павел Сигал.
Впрочем, новая технология вряд ли полностью вытеснит привычный способ безналичных платежей. Использование «пластика» или смартфона поддерживается в том числе программами лояльности эмитентов карт, отметил управляющий директор по развитию торгового эквайринга МКБ Марк Баранов. По его данным, прием карт позволяет торговой точке добиться роста средней суммы чека до 40%, а также увеличения количества покупателей минимум на треть.
В кредитных организациях заявили, что рыночные ставки эквайринга снижаться не будут, несмотря на риски переориентации клиентов на QR-коды. На «расценки» в первую очередь влияют тарифы платежных систем и стоимость оборудования, которое необходимо для предоставления услуги, отметили в Росбанке. Эти составляющие в последнее время только дорожали.
Для многих видов бизнеса себестоимость трансакции по картам превышает 2% с учетом всех комиссий, оценил Георгий Коннов из Райффайзенбанка. Он добавил, что наценка кредитной организации в хороших условиях составляет 0,1–0,2%, но много и убыточных примеров. В «БКС Мир инвестиций» считают, что для сохранения рынка банки и платежные системы будут предлагать новые сервисы клиентам-бизнесменам.