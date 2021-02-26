Согласованные трансакции: QR-коды отберут у эквайринга 15% рынка платежей

Оплата по QR-кодам отбирает долю у классического эквайринга. В течение нескольких лет этот способ перечисления займет около 15% рынка безналичных платежей, оценили для «Известий» в крупнейших российских банках . По данным Национальной системы платежных карт, почти 40% россиян уже протестировали технологию. При этом в кредитных организациях подчеркнули, что снижение комиссий за прием карт ради сохранения популярности этих операций не предвидится , поскольку услуга и так находится на грани рентабельности.

Ускоренные темпы

QR-коды стали самой популярной новой платежной технологией у россиян: о ней знают 57% граждан, а 38% уже покупали товары таким способом . Об этом говорится в исследовании «Мир Plat.form» (IT-бренд Национальной системы платежных карт — НСПК). В отчете отмечается, что на данный момент половина потребителей чаще всего делает покупки по банковской карте, еще четверть — через смартфон (сервисы Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Mir.Pay).

Интерес бизнеса к оплате по QR-коду связан с более низкими по сравнению с карточными комиссиями: от 0,4% до 0,7%, пояснили в НСПК . Также для новой технологии компаниям не нужно покупать дополнительное оборудование, а средства на счет после оплаты товара или услуги зачисляются мгновенно.

Активное развитие платежей по QR-кодам «Известиям» подтвердили в крупнейших кредитных организациях. Объемы таких трансакций растут в среднем на 30% ежемесячно, оценили в Делобанке (группа СКБ-банка). По оценкам ВТБ, сейчас такие операции составляют менее 1% от общего объема эквайринга. Но в среднесрочной перспективе технология может занять от 5 до 15% рынка на территориях, где использование карт менее удобно и выгодно .

Массовые трансакции Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В горизонте двух лет этот платежный метод может занять нишу с долей до 15–20% в электронной коммерции и 7–10% в офлайне , согласен директор департамента эквайринга банка «Открытие» Александр Дынин. В Промсвязьбанке считают, что при сохранении нынешней динамики в долгосрочной перспективе такой способ оплаты имеет все шансы потеснить классический эквайринг, заняв через пять лет около 10–15% рынка. По ожиданиям старшего аналитика ИАЦ «Альпари» Анны Бодровой, в перспективе пяти лет доля QR-кодов может забрать до четверти рынка безналичных платежей.

— Конкуренция с эквайрингом хорошо выстраивается в индустриях, где доля операций по картам была небольшой из-за высокой себестоимости . Пока распространение оплат сдерживается ограниченным числом банков, поддерживающих технологию, но до 1 октября в соответствии с требованием ЦБ к системе подключатся все крупнейшие кредитные организации страны, — напомнил руководитель направления по развитию электронной коммерции Райффайзенбанка Георгий Коннов.

QR-код выступает основным способом приема денег от покупателей через систему быстрых платежей (СБП) ЦБ. На конец февраля россияне совершили таким образом 1 млн трансакций на сумму свыше 5 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Банке России . Оплата доступна более чем в 80 тыс. торговых точек. В регуляторе ожидают, что положительная динамика сохранится за счет заинтересованности со стороны торговых предприятий.

Массовые трансакции Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Комиссии в СБП, которая не превышает 0,7%, в 2–2,5 раза ниже, чем при приеме оплаты по картам (средний уровень тарифов — 1,2–2,2%), констатировали в ЦБ, отметив, что сервис прежде всего ориентирован на сегменты, в которых пока преобладают расчеты наличными — например, малый бизнес.

Сервисная конкуренция

Параллельно с СБП свой сервис «Плати QR» развивает Сбербанк, который подключил более 300 тыс. точек , сообщил «Известиям» директор дивизиона «Эквайринг» Дмитрий Малых. По его словам, месячный оборот по сервису исчисляется миллиардами рублей, а количество операций — сотнями тысяч. Комиссия для предпринимателей начинается от 0,6% , подчеркнул он.

За счет низких тарифов и простоты интеграции предприниматели будут стараться привлечь клиентов к новому способу оплаты , рассказал «Известиям» первый вице-президент бизнес-объединения «Опора России» Павел Сигал. По его словам, часть продавцов сделает скидки для клиентов или введет акции: например, подарок за какое-то количество операции с помощью QR. Другие бизнесмены могут доносить до клиентов через мессенджеры и соцсети важность такого способа оплаты. При увеличении интереса клиентов доля покупок по QR-кодам будет расти на 5–15% в год , ожидает Павел Сигал.

Массовые трансакции Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Впрочем, новая технология вряд ли полностью вытеснит привычный способ безналичных платежей. Использование «пластика» или смартфона поддерживается в том числе программами лояльности эмитентов карт , отметил управляющий директор по развитию торгового эквайринга МКБ Марк Баранов. По его данным, прием карт позволяет торговой точке добиться роста средней суммы чека до 40%, а также увеличения количества покупателей минимум на треть.

В кредитных организациях заявили, что рыночные ставки эквайринга снижаться не будут, несмотря на риски переориентации клиентов на QR-коды . На «расценки» в первую очередь влияют тарифы платежных систем и стоимость оборудования, которое необходимо для предоставления услуги, отметили в Росбанке. Эти составляющие в последнее время только дорожали.

Для многих видов бизнеса себестоимость трансакции по картам превышает 2% с учетом всех комиссий, оценил Георгий Коннов из Райффайзенбанка. Он добавил, что наценка кредитной организации в хороших условиях составляет 0,1–0,2%, но много и убыточных примеров. В «БКС Мир инвестиций» считают, что для сохранения рынка банки и платежные системы будут предлагать новые сервисы клиентам-бизнесменам.