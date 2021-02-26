Процентный уход: две страны сорвали платежи по межгоскредитам России

Две страны в прошлом году не выплатили России проценты по межправительственным кредитам. Об этом говорится в материалах к докладу Счетной палаты об исполнении бюджета. Общая сумма процентных доходов составила 63 млрд рублей, из-за неплатежей она оказалась на 3,6%, или 2 млрд рублей, ниже, чем ожидалось . В конце прошлого года доля просрочки по всем межгоскредитам прогнозировалась на уровне 25% от общего объема портфеля, писали ранее «Известия». В целом же в 2020 году РФ заработала на процентах по кредитам на 10 млрд меньше, чем в 2019-м . Эксперты полагают, что показатель проблемных долгов в ближайшие несколько лет будет снижаться, поскольку портфель займов РФ стал чище .

Ушли в отказ

Процентные доходы по межгосударственным кредитам за прошлый год составили 63 млрд рублей. Согласно докладу СП, изначально ожидалось, что они достигнут 65 млрд . Отставание от плана связано с неуплатой двумя странами процентов по долгу, пишут аудиторы.

Процентные доходы по итогам 2020-го снизились относительно 2019-го на 10 млрд рублей, или на 14%. Сокращение связано с возникновением просроченной задолженности по некоторым заемщикам, говорится в докладе СП. «Известия» обратились в пресс-службу палаты с просьбой уточнить: идет ли в контексте появления просрочки речь только о двух странах, не перечисливших проценты, или же проблемы с платежной дисциплиной возникли у большего количества должников . В пресс-службе СП ответили, что не могут предоставить запрошенную информацию, поскольку она носит секретный характер. Там также не уточнили, стало ли сокращение показателя по сравнению с предыдущим годом следствием того, что некоторые займы были уже погашены.

Процентный уход1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В пресс-службе Минфина на просьбу уточнить, о каких двух государствах-неплательщиках идет речь, также заявили, что не раскрывают эти данные.

Изначально, согласно утвержденному закону о бюджете, Россия планировала выдать в 2020 году иностранным правительствам около 300 млрд рублей, или $4 млрд, что стало бы рекордной для страны суммой . Однако пандемия сорвала эти планы. Объем межгосударственных кредитов мог стать минимальным за последние годы — на конец ноября РФ профинансировала другие страны на 137 млрд рублей (меньше на эту же дату было только в 2016 году). Однако в декабре Минфин перечислил Белоруссии первый транш в $500 млн по новому кредиту общей суммой в $1 млрд.

В результате по итогам года общий объем выдачи государственных займов достиг 211 млрд рублей . Сумма погашения составила 114 млрд, следует из данных Казначейства. В 2019-м соотношение было 215 к 250 млрд, это стало первым за российскую историю результатом, когда объем погашения превысил кредитование, писали «Известия».

Как ранее сообщали «Известия» со ссылкой на проект программы управления госфинансами, по итогам 2020 года просрочка по правительственным кредитам, выданным Россией другим странам, ожидалась на уровне 25% . В 2021-м перед Минфином была поставлена цель снизить ее до 24%, к 2023-му — до 23% и остаться на этом уровне и в 2024-м. Под просрочкой понимаются не выполненные вовремя обязательства — не только по выплате процентов, но и основного тела долга.

Процентный уход2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Чтобы улучшить ситуацию с проблемными долгами, в документе предлагалось согласовать с иностранными государствами-заемщиками условия урегулирования задолженности перед РФ с учетом интересов федерального бюджета, платежеспособности стран-должников, а также международных обязательств нашей страны, уточнялось в приложениях к проекту постановления правительства. Кроме этого, там говорилось о необходимости запланировать и предусмотреть финансирование юридических услуг привлеченных фирм, а также соответствующих судебных издержек.

Не критично

Нельзя назвать точный размер процентной ставки по межгосударственным кредитам — с каждой страной заключается отдельное соглашение, детали которого не раскрываются , отметил доцент кафедры государственной политики МГУ Юрий Юденков. В среднем ставка составляет около 1,5%. Самый проблемный для России долг — украинский , полагает экономист. Он составляет примерно $3,5 млрд, причем возврат денежных средств в текущих обстоятельствах маловероятен. Белоруссия — один из крупнейших заемщиков — должна России около $7 млрд, но этот кредит не назовешь безнадежным , резюмировал Юрий Юденков.

Государства, то есть суверены, как акторы в международном правовом поле обладают иммунитетом и фактически неподсудны, пояснял ранее управляющий партнер юридической фирмы «Борениус» Андрей Гусев. Поэтому взыскать с заемщиков непогашенную задолженность юридическим путем крайне сложно .

Урегулирование вопросов по межгоскредитам дополнительно осложняет крайне низкий уровень правовой гигиены в заключенных договорах , отмечал Андрей Гусев. По крайней мере, раньше, в советское время, а также на начальном этапе современной России внимания юридическим аспектам в таких соглашениях уделялось мало, поделился опытом специалист.

Процентный уход3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Приведенную аудиторами сумму просрочки по платежам вряд ли можно считать критичной , добавил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Снижение доли выданных Россией проблемных кредитов вполне возможно в ближайшие годы, добавил он. Структура межгосударственных займов за последние несколько лет поменялась и стала значительно чище , уверен эксперт. Впрочем, надо учитывать, что ввиду санкций Россия не может вести столь же активную политику по кредитованию новых стран, добавил Владимир Климанов.

По последним данным Минфина, задолженность других государств перед Россией составляет около $35 млрд. Эту цифру в сентябре 2019 года называл Сергей Сторчак, работавший тогда замглавы ведомства. География должников неизвестна.

Наиболее громкие истории с неплатежами по российским госкредитам связаны с Венесуэлой и Украиной. Первая страна в 2017 году допустила просрочку по перечислению РФ процентов по займу, сообщала Счетная палата. В результате этого российский бюджет мог недополучить 53,9 млрд рублей (около $950 млн). Впрочем, как информировал в начале прошлого года МИД, сейчас республика дисциплинированно обслуживает российский долг.

20 декабря 2015 года наступила просрочка Украины по платежам в отношении еврооблигаций на $3 млрд, сообщал Дмитрий Медведев, работавший тогда премьером. В феврале 2016-го Россия обратилась в суд, дело длится до сих пор. С учетом начисленных процентов долг Украины на конец 2019 года возрос до $4,5 млрд. Верховный суд Великобритании должен был вынести решение в 2020 году, но в ноябре в связи с пандемией он его отложил.