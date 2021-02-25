Врач назвал симптомы начинающейся депрессии

Депрессия требует серьезного лечения, к специалисту лучше обратиться при появлении первых признаков этого психологического недуга, рассказала 25 февраля Пятому каналу психолог Ольга Коротина-Гессе.

По ее словам, плохое настроение, падающее без причин, — это первый «звонок» расстройства. «У вас появляется ощущение безнадежности, бессмысленности жизни», — отметила психолог.

Вторым признаком наступления депрессии специалист назвала снижение концентрации внимания, а третьим — чувство вины. При этом оно может накрывать человека без причин.

Ощущение ненужности и мысли о суициде — еще один признак депрессии. Также свидетельствуют о расстройстве проблемы со сном. При бессоннице пациенты не спят ночью, просыпаются слишком рано или очень поздно.

Изменение пищевых пристрастий также говорит о возникших трудностях. Во время депрессии люди могут отказываться от пищи или переедать, меняя вкусовые пристрастия.

Как заключила специалист, последним признаком депрессии является замедленность движений. «Иногда вам кажется, что вы медленно берете какие-то предметы. Это всё тоже связано с определенным изменением вашего состояния», — пояснила медик.

При наличии двух-трех подобных признаков психолог посоветовала не тянуть с визитом к психологу или психотерапевту.

Накануне заведующая лабораторией консультативной психологии и психотерапии Психологического института Российской академии образования Наталья Кисельникова рассказала о страхах россиян обращаться за помощью психологов. По ее словам, люди не идут к психотерапевту даже в очень тяжелых случаях.