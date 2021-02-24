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Психолог рассказала о страхах россиян обращаться за помощью

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В России существует стигматизация обращения за психологической и психиатрической помощью, рассказала «Известиям» заведующая лабораторией консультативной психологии и психотерапии Психологического института Российской академии образования Наталья Кисельникова 24 февраля.

«Люди боятся, что факт работы с психологом или лечения у психиатра накладывает на них ярлык ненормальности или несостоятельности. Поэтому многие не обращаются к специалистам даже в очень тяжелых состояниях», — сказала специалист.

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Однако экстраординарность обстоятельств, в которых россияне оказались из-за пандемии, как будто легализовала право людей прибегать к профессиональной помощи, отметила психолог. В то же время, по ее словам, обычно позитивный опыт использования услуги способствует тому, чтобы обращаться к ней снова.

«Прочувствовав на себе или видя примеры своих друзей и близких, которым такая помощь оказалась полезна, люди с большим спокойствием смогут обращаться к ней и в будущем», — заключила Кисельникова.

Ранее, 24 февраля, сообщалось, что за период пандемии увеличилось число россиян, которые обращаются к психологам из-за тревоги и депрессии.

Отмечалось, что в Санкт-Петербурге число обращений к психиатрам на фоне пандемии выросло на треть. В Москве на треть увеличилось количество звонков на телефон неотложной психологической помощи «051». Аналогичная ситуация наблюдалась и в других регионах страны.

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