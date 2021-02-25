Ученые рассказали о новом способе борьбы с раком

Ученые из Канадского фонда принцессы Маргарет при помощи серии экспериментов выяснили, как создание «суперсолдат» из белых кровяных телец сможет помочь в борьбе с раком. Исследование опубликовано в19 февраля, в журнале Molecular Cell.

Специалисты описали ДНК-модифицирующую эпигенетическую терапию, преобразовывающую иммунные Т-клетки. Они обнаружили, что подобное биологическое соединение усиливает их способность убивать раковые клетки.

«Мы представляем себе будущее клиническое испытание, в котором собираем Т-клетки у пациента. Их можно затем ввести пациенту, чтобы потенциально усилить встроенный иммунный ответ на опухоль», — сказал один из автором исследования.

Доцент кафедры медицинской биофизики Университета Торонто Де Карвалью также отмечает, что подобные результаты исследования могут потенциально улучшить поведение иммунологических методов, позволяющих бороться с раком.

Кроме того, специалистами фонда также рассматривалась реакция защитных клеток. Они, как отмечают исследователи, могут повысить противоопухолевую активность иммунной системы человека.

Ранее, 23 февраля, врачи, опрошенные изданием Express, заявили, что онкологическое заболевание, как правило, достаточно трудно обнаружить на ранних стадиях — некоторые из самых распространенных симптомов рака не вызывают недомогание, из-за этого их часто игнорируют. Например, к ним относятся трудности с глотанием, которые могут свидетельствовать о раке пищевода, отвисшие веки, сигнализирующие о возникновении опухоли в легких, и охриплость, указывающая на рак гортани.

17 февраля онколог и дерматовенеролог Консультативно-диагностического центра НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Ольга Кунина заявила, что прямой связи между риском развития рака вследствие повреждения родинки нет. Онколог обратила внимание, что в случае повреждения родинку нужно обработать раствором антисептика при помощи марлевой салфетки или бинта, при необходимости — дополнительно перекисью водорода, а вместо пластыря лучше использовать стерильную повязку из марлевой салфетки.