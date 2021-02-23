Онкологи назвали пять часто игнорируемых симптомов рака

Онкологическое заболевание, как правило, достаточно трудно обнаружить на ранних стадиях — некоторые из самых распространенных симптомов рака не вызывают недомогание, из-за этого их часто игнорируют.

Врачи, опрошенные изданием Express, назвали пять неожиданных признаков развивающейся опухоли, на которые большинство людей не обращают внимания.

Например, к ним относятся трудности с глотанием, которые могут свидетельствовать о раке пищевода, отвисшие веки, сигнализирующие о возникновении опухоли в легких, и охриплость, указывающая на рак гортани.

Онкологи также рекомендуют обратиться за медицинской консультацией в случае непроходящего вздутия живота, так как это может быть симптомом рака яичников.

Кроме того, следует обращать внимание на изменение цвета мочи: темно-коричневая урина указывает на рак поджелудочной железы, тогда как моча с красным оттенком может быть вызвана раком почек, мочевого пузыря или простаты.

Ранее британские онкологи предупредили, что бледность кожи может свидетельствовать о развитии рака кишечника.