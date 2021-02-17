Российский онколог развенчала популярный миф о развитии рака

Прямой связи между риском развития рака вследствие повреждения родинки нет, что подтвердили ретроспективные исследования. Об этом 17 февраля заявила онколог и дерматовенеролог Консультативно-диагностического центра НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Ольга Кунина.

«На сегодняшний день травма меланоцитарного невуса (доброкачественного родимого пятна. — Ред.) не является прямым показанием к его удалению. И уж тем более поводом для паники. Но однозначно является поводом для консультации с врачом и наблюдения в течение некоторого времени», — отметила она в беседе с агентством «Росбалт».

Онколог обратила внимание, что в случае повреждения родинку нужно обработать раствором антисептика при помощи марлевой салфетки или бинта, при необходимости — дополнительно перекисью водорода, а вместо пластыря лучше использовать стерильную повязку из марлевой салфетки.

Если же после травмы произошло изменение цвета или формы родинки, а также возникло жжение или другие болезненные ощущения, необходимо обратиться к врачу. Без его консультации удалять новообразования в эстетических целях не рекомендуется.

Ранее, в ноябре, врачи британской организации Melanoma UK рассказали о методике ABCDE, позволяющей определить доброкачественную родинку от злокачественной.

Согласно критериям сравнения, предложенным британскими врачами, каждая буква аббревиатуры подскажет людям, имеющим родинки, есть ли повод для беспокойства. В частности, под буквой А подразумевается асимметрия и форма родинки, а D — ее диаметр.