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На Украине решили заблокировать более 400 сайтов

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Голоссевский суд Киева обязал интернет-провайдеров заблокировать 426 сайтов, среди которых «Живой журнал» и сайт российского издания РБК, также под блокировку попал сервис Telegram-статистики TGStat, разработанный в РФ. Об этом сообщается 25 февраля на сайте Национальной комиссии по вопросам связи и информатизации.

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Основанием для блокировки 426 сайтов стало определение судьи по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Статья касается преступлений, связанных с мошенничеством и незаконными операциями с использованием электронно-вычислительной техники.

«Наложение ареста на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети Internet при использовании веб-ресурсов путем предписания интернет-провайдерам закрыть к ним доступ», — цитирует сообщение комиссии «СТРАНА.ua».

Также операторы должны заблокировать несколько местных новостных порталов и ресурсы, которые посвящены криптовалютам. Отмечается, что решение может быть обжаловано в апелляционном суде Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о введении рестрикций против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne).

Свое решение Зеленский объяснил борьбой с «пропагандой». Телеканалы назвали решение цензурой.

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