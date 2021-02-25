Ученый дал прогноз погоды на лето в России

В 2021 году жителей европейской части России вряд ли ожидает холодное лето. Такой прогноз в четверг, 25 февраля, дал замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук Владимир Семенов.

«Делаются попытки сезонного прогноза. Получается, что на европейской части России вроде бы вблизи нормы должна быть погода как весной, так и летом. На Урале может быть теплее нормы и на Дальнем Востоке жарче, а в Центральной Сибири вблизи нормы» , — цитирует его ТАСС.

Он уточнил, что вероятность реализации такого прогноза составляет около 65%.

«Прогнозы можно делать очень осторожные. Но ожидается, что температура летом будет вблизи нормы. Вряд ли будет прохладное лето на европейской части России», — заключил климатолог.

23 февраля нaучный рукoвoдитель Южнoго нaучного цeнтра РАН акaдемик Гeннадий Матишов предрек человечеству наступление малого ледникового периода. Он уточнил, что непривычно теплая зима прошлого года в Центральной России не должна сбивать с толку. Ученый отметил, что в этот же период морозы накрыли Северную Америку, а на Ближнем Востоке были снегопады.

Ранее в феврале профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Олег Покровский предупредил россиян о приближающемся глобальном похолодании.