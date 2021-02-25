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Ученый дал прогноз погоды на лето в России

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В 2021 году жителей европейской части России вряд ли ожидает холодное лето. Такой прогноз в четверг, 25 февраля, дал замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук Владимир Семенов.

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«Делаются попытки сезонного прогноза. Получается, что на европейской части России вроде бы вблизи нормы должна быть погода как весной, так и летом. На Урале может быть теплее нормы и на Дальнем Востоке жарче, а в Центральной Сибири вблизи нормы» , — цитирует его ТАСС.

Он уточнил, что вероятность реализации такого прогноза составляет около 65%.

«Прогнозы можно делать очень осторожные. Но ожидается, что температура летом будет вблизи нормы. Вряд ли будет прохладное лето на европейской части России», — заключил климатолог.

23 февраля нaучный рукoвoдитель Южнoго нaучного цeнтра РАН акaдемик Гeннадий Матишов предрек человечеству наступление малого ледникового периода. Он уточнил, что непривычно теплая зима прошлого года в Центральной России не должна сбивать с толку. Ученый отметил, что в этот же период морозы накрыли Северную Америку, а на Ближнем Востоке были снегопады.

Ранее в феврале профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Олег Покровский предупредил россиян о приближающемся глобальном похолодании.

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