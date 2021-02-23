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Ученый предупредил о приближении малого ледникового периода

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Человечество ждет малый ледниковый период вместо глобального потепления, заявил научный руководитель Южного научного центра РАН академик Геннадий Матишов.

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По словам ученого, теплый период в Арктике подошел к концу, а климат повернулся в сторону холодного цикла.

«Четыре года назад я был на Северном полюсе. <…> Стоишь там, в конце августа, вокруг торосы, снег, белые медведи, и думаешь: «Собрать бы здесь хоть на день сторонников глобального потепления», — сказал Матишов в интервью «Российской газете».

Он подчеркнул, что если бы были правы сторонники теории о глобальном потеплении, то лед в Арктике уже растаял бы.

Матишов указал, что климат цикличен, но в настоящее время идет уже похолодание, а не потепление. Об этом говорит разбалансировка климата на европейской части России: холодные зимы, засухи, пожары, интенсивные осадки.

Он добавил, что непривычно теплая зима прошлого года в Центральной России не должна сбивать с толку. Ученый отметил, что в этот же период морозы накрыли Северную Америку, а на Ближнем Востоке были снегопады.

«Мы движемся к малому ледниковому периоду. Но наступит он через тысячи лет. Такие изменения не заметны для человеческой жизни, только для эпох», — заключил ученый.

Ранее в феврале профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Олег Покровский предупредил россиян о приближающемся глобальном похолодании.

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