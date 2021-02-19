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Россиян предупредили о приближающемся глобальном похолодании

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В России ожидается приближающееся глобальное похолодание. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщает профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Олег Покровский.

«Метеорологи фиксируют на территории страны серьезные изменения климата. В таких условиях глобальное потепление «под большим вопросом», — рассказал он агентству Ura.Ru.

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Это вызвано аномальными морозами и снегопадами

По словам профессора, это связано со снижением показателей средней температуры поверхности в субполярной зоне. Он отметил, что похожие процессы направляются в сторону Северного ледовитого океана. Это может повлечь изменения в атмосфере.

Эксперт подчеркнул, что при серьезной длительности таких климатических изменений стойкие морозы будут наблюдаться по всему миру — в особенности в России и скандинавских странах.

«При этом холод в России будет значительно сильнее, чем в Европе, подогреваемой теплым воздухом Атлантического океана», — добавил Покровский.

Ранее, 18 февраля, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в большинстве регионов России в ближайшие пять дней ожидается аномально холодная погода, она обозначается на синоптической карте оттенками синего цвета. По словам синоптика, на температуру в 6–8 градусов выше нормы в ближайшие дни могут надеяться только жители Камчатки и Сахалина.

Ранее в этот день Вильфанд сообщил об опасности схода лавин в горах города Сочи. Вероятность такого явления угрожает склонам высотой выше 500 м над уровнем моря. Ученый добавил, что такая ситуация вызвана проникновением в регион холодного воздуха, который начал взаимодействие с теплыми массами. Она сохранится до 21–22 февраля.

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