Биолог оценила эффективность вакцин «КовиВак» и «Спутник V»

Эффективность российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» ожидается более высокой, чем у «КовиВак», рассказала «Известиям» доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова в четверг, 25 февраля.

«В случае чумаковской вакцины («КовиВак», создана в Центре имени Чумакова. — Ред.) поскольку — это цельновирионная инактивированная вакцина, мы изначально не ожидаем такой высокой эффективности, как у «Спутника V», — сказал биолог. Этот вывод сделан по аналогии с вакцинами от гриппа, а также результатам испытаний китайской вакцины «Синовак», похожей на «КовиВак» по своему принципу действия.

Эксперты считают, что новый вариант вакцины, «КовиВак», подойдет в том числе и детям после соответствующих испытаний.



По словам Барановой, здоровым взрослым предпочтительнее вакцинироваться именно «Спутником V», а не «КовиВаком», если для этого нет серьезных медицинских противопоказаний. Если они есть, то «КовиВак» станет запасным вариантом, отметила биолог.

Также Анча Баранова развеяла миф о том, что «Спутник V» абсолютно запрещено получать тем, у кого были серьезные операции на сердце или имеется кардиостимулятор.

«Это не совсем так. Дело в том, что после сердечно-сосудистых вмешательств люди весьма чувствительны к воспалению. После хирургических процедур, постановки кардиостимуляторов, искусственных клапанов возможная температурная реакция на «Спутник V» будет вредна для вас примерно так же, как и подхваченное на улице инфекционное заболевание. Насколько более опасно, чем просто людям, у которых проблем с сердцем не было, — зависит от вашего индивидуального состояния здоровья. Оценить состояние здоровья и принять решение поможет ваш личный врач-кардиолог, а вовсе не терапевт, делающий прививки», — заключила ученый.

Ранее, 20 февраля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о регистрации третьей российской вакцины от коронавируса под названием «КовиВак». Препарат разработали в Центре имени Чумакова, в середине марта первые 120 тыс. доз планируют запустить в гражданский оборот.

Первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V» была зарегистрирована российским Минздравом в августе 2020 года. Ее разработали специалисты Центра имени Гамалеи на основе изученной и проверенной платформы аденовирусных векторов человека.

Согласно опубликованным в феврале медицинским журналом The Lancet результатам третьей фазы клинических испытаний этой вакцины, эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных свыше 19 тыс. добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.