Россияне к 23 февраля увеличили траты на одежду в 3,5 раза

Траты россиян с 20 по 23 февраля 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 42%, а средний чек ― на 26%, при этом расходы на одежду в качестве подарков увеличились почти в 3,5 раза. Об этом свидетельствуют данные торговых оборотов в эквайринговой сети ПСБ, которые есть в распоряжении «Известий».

Отмечается, что средний чек на одежду в этот период вырос почти на 60% по сравнению с предпраздничными днями 2020 года и составил около 3,5 тыс. рублей. Кроме того, большая, чем в прошлом году, часть россиян предпочла в 2021 году подаркам организацию досуга: траты в кино, театрах, музеях, галереях и других местах отдыха возросли более чем вдвое, тогда как средний чек снизился на 16%. При этом доля таких расходов в общих тратах россиян остается невысокой, так что она не смогла занять лидирующие позиции в списке наиболее популярных.

Несмотря на резкий рост спроса на отдельные категории товаров и услуг, структура расходов россиян в целом осталась неизменной, а наибольшей популярностью в праздничные выходные традиционно пользовались кафе и рестораны ― их доля от всего объема трат в указанный период составила около 21%, при этом прирост оборота составил свыше 40%. Клиенты в среднем тратили 830 рублей за ужин, что на 31% больше, чем в 2020 году.

Расходы граждан РФ в категории «автомобили/автозапчасти и аксессуары» выросли в 1,5 раза, а средний чек ― лишь на 6%. В результате доля этой категории в общем обороте сохранилась приблизительно на уровне прошлого года, удержав третью строчку популярности. Следом идет категория «обувь», однако, по сравнению с 2020-м траты на нее снизились 10%, а средний чек сократился на 4% (до 2377 рублей). На пятом месте по популярности оказалась «парфюмерия и косметика» с ростом в 8% и средним чеком в 936 рублей, что на 4% больше, чем в прошлом году.

При этом практически не изменились обороты в спа-салонах и книжных магазинах, однако сильно ухудшилась ситуация в категории «туризм» ― по сравнению с 2020 годом торговые обороты сократились на 87%, а средняя сумма, которую туристы готовы были потратить на путешествия, снизилась на 70% и составила 15 847 рублей.

«В праздничные выходные люди старались проводить время с близкими и друзьями за пределами дома. Люди соскучились по встречам и совместному времяпровождению после долгого периода ограничений, которые сейчас постепенно снимаются», ― сказал директор департамента эквайринга ПСБ Никита Хомутов.

Он отметил, что кафе, рестораны, театры, кино, музеи и другие места проведения досуга стали самыми востребованными в праздники, при этом положительная динамика по тратам в этих категориях по сравнению с прошлым годом говорит об их особенной популярности после режима самоизоляции и социального дистанцирования.

Ранее, 22 февраля, сообщалось, что автомобильные принадлежности и носки, которые являются наиболее популярными среди подарков мужчинам ко Дню защитника Отечества, уступили в 2021 году спортивным товарам, часам и ювелирным украшениям. Об этом свидетельствовали результаты исследования платежного сервиса для интернет-магазинов CloudPayments.

Кроме того, отмечается, что онлайн-продажи электронной техники, одежды и автомобильных аксессуаров практически не выросли накануне праздника. Оборот по этим товарным категориям в исследуемый период вырос всего на 7%, 8% и 4% соответственно.