Носки потеряли лидерство среди подарков на 23 Февраля

Исследование платежного сервиса для интернет-магазинов CloudPayments показало, что автомобильные принадлежности и носки, которые являются наиболее популярными среди подарков мужчинам ко Дню защитника Отечества, уступили в 2021 году спортивным товарам, часам и ювелирным украшениям. Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщают «РИА Новости».

«Лидировали среди отобранных категорий в исследуемый период онлайн-продажи товаров для спорта — оборот по этой товарной категории неделя к неделе вырос на 93%: количество транзакций выросло на 36%, а средняя сумма онлайн-покупки выросла на 42% и составила 12 669 рублей», — подсчитали аналитики.

На втором месте оказались онлайн-покупки часов и ювелирных украшений, онлайн-оборот которых стал выше на 62%, а средняя сумма покупки в исследуемый период по сравнению с базовым выросла с 12 970 рублей до 15 473 рубля.

На третьем месте — онлайн-продажи цветов и сувениров, их оборот вырос на 36%, а средняя сумма покупки составила 3360 рублей.

«Это связано в первую очередь с тем, что 23 февраля поздравляют не только мужчин-защитников, но и женщин-защитниц: военнослужащих, полицейских, военных медиков», — пояснили в CloudPayments.

Кроме того, отмечается, что онлайн-продажи электронной техники, одежды и автомобильных аксессуаров практически не выросли накануне праздника. Оборот по этим товарным категориям в исследуемый период вырос всего на 7, 8 и 4%.

Согласно данным, именно пандемия коронавируса внесла свои коррективы в спортивную жизнь общества. Аналитики платежного сервиса высчитали, что во время начала режима удаленной работы люди больше стали заказывать инвентарь, который подходит для занятий дома.

«Приятно наблюдать, что в 2021 году эта тенденция сохраняется: спортивные товары вышли в топ онлайн-покупок перед 23 Февраля. Люди всё чаще предпочитают выбирать полезные подарки с заботой о здоровье», — отмечает сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.

Ранее в этот день стало известно, что чаще всего мужчины в качестве подарка в День защитника Отечества ожидают гаджеты, одежду и деньги, следует из данных опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

Большинство женщин в России планируют потратить на подарки ко Дню защитника Отечества не более 3 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные опроса онлайн-платформы Webbankir, опубликованные 20 февраля. Дарить подарки к 23 Февраля в целом собирается более 90% опрошенных женщин. При этом около половины опрошенных мужчин получают подарки как дома, так и на работе.