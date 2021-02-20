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Большинство женщин в РФ потратят на подарки к 23 Февраля не более 3 тыс. рублей

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Большинство женщин в России планируют потратить на подарки ко Дню защитника Отечества не более 3 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные опроса онлайн-платформы Webbankir, опубликованные 20 февраля агентством «РИА Новости».

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«Большинство опрошенных женщин (30%) сообщили, что на подарки своим защитникам собираются потратить до 3 тыс. рублей. 23,9% респондентов готовы выделить большую сумму — до 5 тыс. 21,9% выбирают подарки до тысячи рублей. Однако 9,4% опрошенных готовы выделить на эти цели значительно большие средства: половина из них собирается купить подарки на сумму до 20 тыс., а оставшиеся расщедрятся более чем на 20 тыс. рублей», — говорится в материалах исследования.

Дарить подарки к 23 Февраля в целом собирается более 90% опрошенных женщин. При этом около половины опрошенных мужчин получают подарки как дома, так и на работе.

Опрос, проведенный среди мужчин, показал, что 95,2% из них дарят подарки на 8 Марта. Большинство из них планируют потратить на подарок до 3 тыс. рублей; 24,1% — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; около 25% — до 10 тыс. рублей, а 21,2% готовы потратить более 10 тыс. рублей.

Ранее в субботу «Известия» сообщили, что в преддверии Дня защитника Отечества продажи часов, рубашек и трусов выросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но компьютерные игры покупали в 10 раз больше, чем годом ранее.

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