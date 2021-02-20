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Эксперты перечислили подарки мужчин самим себе

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В преддверии Дня защитника Отечества продажи часов, рубашек и трусов выросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но компьютерные игры покупали в десять раз больше, чем годом ранее. Причем игровые приставки сами себе дарят мужчины, сообщили «Известиям» эксперты служба аналитики «Платформа ОФД».

Носки, трусы и танки: что получат мужчины на 23 февраля
Среди популярных подарков в этом году также окажутся животные и комнатные растения

Средний чек на компьютерные игры вырос в четыре раза и составил 7592 рубля, а с 15 по 18 февраля в пять раз к аналогичному периоду прошлого года выросли продажи игровых консолей.

Традиционно к 23 февраля растет спрос на спорттовары и аксессуары (гантели, кроссовки), абонементы в фитнес-клубы.

Согласно опросу сервиса HH.ru, проведенному для «Известий», подарки любимому человеку в этом году планируют сделать 23% россиянок. 28% собираются порадовать отца, 20% — сына, 13% — брата, 20% — других родственников мужского пола.

Средний чек затрат на часы в подарок в этом году составил 7700 рублей, что на 15% выше, чем в прошлом. Рубашки покупают в среднем за 3080 рублей, нижнее белье обходится в 820 рублей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Все в игре: мужчины решили сами поздравить себя с 23 Февраля

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