Приоритетами Харрис во внешней политике назвали кибербезопасность и здравоохранение

Вице-президент США Камала Харрис собирается сосредоточить свои усилия на вопросах кибербезопасности и международного взаимодействия в сфере здравоохранения во внешнеполитической повестке. Об этом в среду, 25 февраля, сообщает телекомпания CBS News со ссылкой на источники в Белом доме.

По их данным, Харрис намерена принимать активное участие в построении и реализации внешнеполитического курса администрации. К настоящему моменту уже состоялись телефонные разговоры вице-президента с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебрейесусом, премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. У нее запланированы другие контакты с иностранными лидерами, какими именно, пока не уточняется.

Двумя приоритетами внешней политики Харрис планирует сделать кибербезопасность и связанные с ней технологии, а также взаимодействие с другими странами в сфере здравоохранения. В публикации напомнили, что политик проявляла особый интерес к этим областям, когда занимала пост сенатора от штата Калифорния.

Авторы публикации отмечают, что вице-президент США хорошо разбирается в технических вопросах, касающихся развития мобильной связи пятого поколения (5G). Кроме того, Харрис уделяет особое внимание борьбе с пандемией, интересуется вопросами охраны здоровья матери и ребенка и проблемами продовольственной безопасности.

В отличие от многих других предшественников на этом посту Харрис пока не поручено отвечать за взаимодействие Вашингтона с руководством каких-либо стран.

По данным телекомпании, в первые полгода после инаугурации ни американский лидер Джо Байден, ни Харрис пока не планируют поездок за рубеж.

О том, что Харрис проводит телефонные разговоры с мировыми лидерами, 16 февраля сообщил портал The National Pulse. По мнению члена Совета Федерации России Алексея Пушкова, поведение политика может свидетельствовать о том, что она намерена стать следующим американским президентом.

О том, что Харрис может стать президентом США в 2025 году, Пушков заявлял ранее в феврале, указывая, что интриги и раскол в Республиканской партии из-за процесса импичмента бывшему американскому лидеру Дональду Трампу могут не оставить республиканцам шансов посадить своего представителя в главное кресло страны.