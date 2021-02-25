Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Китай выразил протест в связи с проходом эсминца США через Тайваньский пролив
Мир
Приоритетами Харрис во внешней политике назвали кибербезопасность и здравоохранение
Мир
Facebook запретила военным Мьянмы использовать свои платформы
Мир
В Пентагоне обеспокоились стремлением радикалов привлечь в свои ряды военных
Мир
Ким Чен Ын сменил командующих ВМС и ВВС армии Северной Кореи
Общество
В Москве почти за сутки выпала пятая часть месячной нормы осадков
Мир
Си Цзиньпин заявил о полной победе над бедностью в Китае
Мир
Нетаньяху попросил Байдена сохранить санкции США против МУСа
Мир
Госдеп наймет специалиста для развития правоохранительных органов Армении

Приоритетами Харрис во внешней политике назвали кибербезопасность и здравоохранение

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вице-президент США Камала Харрис собирается сосредоточить свои усилия на вопросах кибербезопасности и международного взаимодействия в сфере здравоохранения во внешнеполитической повестке. Об этом в среду, 25 февраля, сообщает телекомпания CBS News со ссылкой на источники в Белом доме.

Повод для давления неважен: главное из внешнеполитической речи Байдена
Бороться с Россией, сдерживать Китай и восстанавливать международные институты - главные цели новой американской администрации

По их данным, Харрис намерена принимать активное участие в построении и реализации внешнеполитического курса администрации. К настоящему моменту уже состоялись телефонные разговоры вице-президента с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебрейесусом, премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. У нее запланированы другие контакты с иностранными лидерами, какими именно, пока не уточняется.

Двумя приоритетами внешней политики Харрис планирует сделать кибербезопасность и связанные с ней технологии, а также взаимодействие с другими странами в сфере здравоохранения. В публикации напомнили, что политик проявляла особый интерес к этим областям, когда занимала пост сенатора от штата Калифорния.

Авторы публикации отмечают, что вице-президент США хорошо разбирается в технических вопросах, касающихся развития мобильной связи пятого поколения (5G). Кроме того, Харрис уделяет особое внимание борьбе с пандемией, интересуется вопросами охраны здоровья матери и ребенка и проблемами продовольственной безопасности.

В отличие от многих других предшественников на этом посту Харрис пока не поручено отвечать за взаимодействие Вашингтона с руководством каких-либо стран.

По данным телекомпании, в первые полгода после инаугурации ни американский лидер Джо Байден, ни Харрис пока не планируют поездок за рубеж.

О том, что Харрис проводит телефонные разговоры с мировыми лидерами, 16 февраля сообщил портал The National Pulse. По мнению члена Совета Федерации России Алексея Пушкова, поведение политика может свидетельствовать о том, что она намерена стать следующим американским президентом.

О том, что Харрис может стать президентом США в 2025 году, Пушков заявлял ранее в феврале, указывая, что интриги и раскол в Республиканской партии из-за процесса импичмента бывшему американскому лидеру Дональду Трампу могут не оставить республиканцам шансов посадить своего представителя в главное кресло страны.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021