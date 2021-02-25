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Диетолог назвала противопоказания для употребления супов-пюре

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Суп-пюре при определенных условиях вполне может заменить полноценный обед. Превращенные в пюре продукты быстро усваиваются и дают чувство насыщения, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

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Специалист пояснила, что подобные блюда снижают нагрузку на пищеварительную систему. Это очень важно для тех, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом.

«Суп-пюре может быть альтернативой классическому обеду, если в нем белковая составляющая будет в два раза больше овощной и если добавить еще углеводы — картошку или кусок зернового хлеба. Такое сочетание белков, клетчатки и углеводов идеально, дает всё, что нужно», — пояснила Дианова.

Диетолог добавила, что тем, кто страдает от диабета, от супов-пюре лучше отказаться, поскольку слишком переработанная пища вызывает более быстрый подъем глюкозы.

«У кого есть диабет, предпочтение, наоборот, отдается пище менее переработанной. Пюре там под условным запретом, редко нужно это есть. Отварной картофель, например, получше. В диабете ведь главное — стабильный уровень глюкозы, без резких подъемов», — отметила Дианова.

Ранее в феврале спортивный диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала о самых вредных диетах, которые оказывают негативное влияние на здоровье. Так, из-за болезней ЖКТ опасными могут стать различные схемы голодания и монодиеты.

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