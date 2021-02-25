Байден отменил указ Трампа об ограничении въезда в США для ряда иностранцев

Президент США Джозеф Байден отменил указ своего предшественника Дональда Трампа об ограничении на въезд в США для ряда категорий иностранцев. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома в среду, 24 февраля.

По словам самого Байдена, подобный указ не продвигает интересы Соединенных Штатов, а наоборот вредит стране, так как мешает членам семей граждан США и обладателям статуса законных постоянных жителей встретиться с семьями.

Кроме того, по словам президента, такое положение дел мешает некоторым отраслям экономики США, которые используют таланты со всего мира. Также в страну смогут въехать лица, выигравшие вид на жительство в США в ежегодной лотерее.

22 апреля 2020 года президент США Дональд Трамп подписал, указ о временном запрете на иммиграцию в страну для ряда категорий людей в связи с негативными экономическими последствиями распространения коронавирусной инфекции. Ограничения касались въезда иностранцев в США (кроме лиц, которые отвечают национальным интересам страны, в том числе медицинских работников, детей и супругов граждан США, в том числе военнослужащих страны).

Ранее агентство Bloomberg сообщало о намерении Трампа запретить въезд в США по рабочим визам, а тем, кто уже работает в США, будет предложено заново обосновать необходимость своего присутствия и доказать, что они не занимают рабочие места американцев.