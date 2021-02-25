Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Байден продлил санкции против Кубы
Общество
Госдума планирует повысить штрафы за лесные пожары в 10 раз
Общество
Москву в субботу ждет аномально низкое атмосферное давление
Мир
Австрия предложила ввести «зеленые паспорта» для привитых от COVID
Общество
Синоптики предупредили о резком потеплении в Центральной России
Мир
В РФ предложили возобновить контакты глав генштабов арктических государств
Общество
Мировой рынок труда в 2020-м потерял около 255 млн рабочих мест
Мир
В США отключились системы оплаты Федерального резерва
Мир
Зеленский подписал указ о годовых программах партнерства Украины и НАТО

Байден отменил указ Трампа об ограничении въезда в США для ряда иностранцев

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джозеф Байден отменил указ своего предшественника Дональда Трампа об ограничении на въезд в США для ряда категорий иностранцев. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома в среду, 24 февраля.

Повод для давления неважен: главное из внешнеполитической речи Байдена
Бороться с Россией, сдерживать Китай и восстанавливать международные институты - главные цели новой американской администрации

По словам самого Байдена, подобный указ не продвигает интересы Соединенных Штатов, а наоборот вредит стране, так как мешает членам семей граждан США и обладателям статуса законных постоянных жителей встретиться с семьями.

Кроме того, по словам президента, такое положение дел мешает некоторым отраслям экономики США, которые используют таланты со всего мира. Также в страну смогут въехать лица, выигравшие вид на жительство в США в ежегодной лотерее.

22 апреля 2020 года президент США Дональд Трамп подписал, указ о временном запрете на иммиграцию в страну для ряда категорий людей в связи с негативными экономическими последствиями распространения коронавирусной инфекции. Ограничения касались въезда иностранцев в США (кроме лиц, которые отвечают национальным интересам страны, в том числе медицинских работников, детей и супругов граждан США, в том числе военнослужащих страны).

Ранее агентство Bloomberg сообщало о намерении Трампа запретить въезд в США по рабочим визам, а тем, кто уже работает в США, будет предложено заново обосновать необходимость своего присутствия и доказать, что они не занимают рабочие места американцев.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021