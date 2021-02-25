Байден продлил санкции против Кубы

Президент США Джо Байден в среду, 24 февраля, продлил действие санкций против Кубы, сообщается на сайте белого дома.

Речь идет о режиме санкций от 1996 года, дополненном в 2004, 2016 и 2018 годах.

Американский лидер, в частности, подтвердил запрет зарегистрированным в США судам заходить в кубинские территориальные воды без разрешения властей Соединенных Штатов, поскольку это может привести к «массовой миграции с Кубы».

Администрация Барака Обамы, при котором Байден был вице-президентом, отменила ряд санкций против Кубы и предприняла меры по налаживанию отношений. При Дональде Трампе США вернули многие санкции против Кубы. При этом торговое эмбарго, введенное конгрессом, остается без изменений уже более полувека.

13 февраля Куба снова заявила о готовности сотрудничать с США в расследовании «акустических атак» в отношении американских дипломатов. По словам главы кубинского МИД Бруно Родригеса, серьезное рассекречивание информации о предполагаемых инцидентах с американскими дипломатами поможет узнать, как далеко зашли бывший президент США Дональд Трамп, бывший госсекретарь страны Майк Помпео, а также сенатор Марко Рубио в попытках оправдать ухудшение двусторонних отношений.

В сентябре 2017 года США заявили, что посольство на Кубе подверглось так называемым акустическим атакам. Тогда порядка 20 американских дипломатов пожаловались на тошноту, потерю слуха и головокружение.

Кубинские эксперты провели расследования и не нашли доказательств выдвинутых Вашингтоном обвинений. Более того, они пришли к выводу, что в данном случае речь шла о стрекоте сверчков или цикад.

14 января Министерство торговли США выпустило постановление, согласно которому ужесточается контроль за сделками в сфере информационных технологий, а Россия, Китай, Иран, Куба, КНДР признаны «враждебными иностранными государствами».