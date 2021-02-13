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Куба заявила о готовности сотрудничать с США в расследовании звуковых атак

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Куба снова заявила о готовности сотрудничать с США в расследовании «акустических атак» в отношении американских дипломатов. Об этом в своем Twitter заявил глава кубинского МИД Бруно Родригес.

По его словам, серьезное рассекречивание информации о предполагаемых инцидентах с американскими дипломатами поможет узнать, как далеко зашли бывший президент США Дональд Трамп, бывший госсекретарь страны Майк Помпео, а также сенатор Марко Рубио в попытках оправдать ухудшение двусторонних отношений.

Родригес подчеркнул, что в какой-то момент удастся прояснить, что «произошло и чего не произошло». Чтобы найти решение по данному вопросу, Куба готова сотрудничать как в политическом, так и в научном аспекте, уточнил глава ведомства.

В сентябре 2017 года США заявили, что посольство на Кубе подверглось так называемым акустическим атакам. Тогда порядка 20 американских дипломатов пожаловались на тошноту, потерю слуха и головокружение.

Кубинские эксперты провели расследования и не нашли доказательств выдвинутых Вашингтоном обвинений. Более того, они пришли к выводу, что в данном случае речь шла о стрекоте сверчков или цикад.

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