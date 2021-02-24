Картину Ван Гога покажут публике впервые с ее создания

Картина французского художника Винсента ван Гога, которая до этого нигде не выставлялась, будет продана на торгах Sotheby's в Париже. До аукциона ее покажут широкой публике в столице Франции, а также в Амстердаме и Гонконге. Об этом в среду, 24 февраля, сообщает портал ARTnews.

«Уличную сцену в Монмартре» ван Гог написал в 1887 году, тогда он жил в Париже вместе со своим братом Тео. На картине изображен один из символов Монмартра — ветряная мельница Moulin de la Galette. Это произведение с 1920 года находилось в частной коллекции.

«Очень немногие картины ван Гога монмартского периода остаются в частных коллекциях, а не в престижных музейных собраниях по всему миру. Появление на рынке работы такого калибра из такой легендарной серии, вне сомнения, может рассматриваться как очень значимое событие», — приводит слова представителей Sotheby's «РИА Новости».

По предварительной оценке, стоимость картины составляет €5-8 млн. Торги пройдут 25 марта.

18 июня 2020 года появились фотографии украденной в Ларене картины Винсента Ван Гога «Весенний сад. Сад у дома священника в Нюэнене весной», которые могут свидетельствовать о том, что полотно не уничтожено.