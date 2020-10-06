Этюд в «зеленых»: аукционы октября идут на долларовый рекорд

В октябре для мировых аукционов начинается горячий сезон. И бушующая пандемия, как выясняется, не в силах пошатнуть эту традицию. Все лоты в нашей сегодняшней подборке оцениваются в миллионы, а то и в десятки миллионов долларов. В частности, «Известиям» удалось выяснить, что акварель Поля Сезанна планируется продать за $25 млн, и есть все шансы, что это будет абсолютный рекорд для работы европейского художника на бумаге. «Известия» выяснили, какие еще раритеты пополнят лучшие коллекции мира в этом месяце.

Акварель Поля Сезанна

На вечерних торгах искусством XX века в Нью-Йорке дом Christie’s выставил 59 произведений, из которых около 50 оцениваются выше миллиона долларов. Среди топовых лотов — образцовое безымянное полотно Марк Ротко ($30-50 млн), несколько прекрасных портретов Пабло Пикассо, причем не только поздних, но и 1924 года (за него хотят выручить $7-10 млн). Кстати, все это очень осторожные оценки, сделанные явно с прицелом на то, чтобы разжечь азарт коллекционеров. Но больше всего интригует акварель Сезанна «Натюрморт с молоком, дыней и сахарницей» (1900-1906). В отличие от остальных произведений, эстимейт на странице аукциона не указан. «Известиям» удалось выяснить у представителей Christie’s, что вещь стоит около $25 млн. Для работы на бумаге средних размеров это абсолютный рекорд. В 2007 году на Sotheby’s был продан аналогичный натюрморт Сезанна 1906 года за $25,5 млн, но эстимейт составлял $18 млн. Почти наверняка сейчас сумма продажи будет выше.

Этюд в «зеленых» Поль Сезанн - «Натюрморт с молоком, дыней и сахарницей» christies.com

Прежде всего, само произведение замечательное. Цветовая гамма включает «фирменные» сезанновские синий и зеленый со множеством оттенков, хотя здесь много и желтого, и красного. А скатерть, на которой лежат фрукты и посуда, образует почти кубическую композицию — Сезанн во многом предвосхитил тенденции XX века. Помимо этого, провенанс у работы выдающийся. Первым ее владельцем после автора стал знаменитый арт-дилер начала XX века Амбруаз Воллар, а в 1929 году натюрморт демонстрировался на первой исторической выставке нью-йоркского MoMA.

Первое издание пьес Шекспира

Известно, что при жизни Шекспира были изданы далеко не все его пьесы. И полное собрание (за исключением «Двух знатных родичей», авторство которых долгое время подвергалось сомнению, и «Перикла») было выпущено только в 1623 году. Этот томик, известный в литературоведении как «Первое фолио» и подготовленный актерами шекспировской труппы, стал краеугольным камнем для шекспироведения — без него мы не знали бы и половины наследия Барда. К книге, выставленной Christie’s, прилагается письмо крупного шекспироведа XVIII — начала XIX веков Эдмонда Мэлоуна, подтверждающее ее подлинность.

Этюд в «зеленых» Первое издание пьес Уильяма Шекспира Фото: christies.com

Оригинальный тираж включал около 750 экземпляров (позже было переиздание, известное как «Второе фолио»), из них до наших дней дошло крайне мало, а в частных руках осталось всего пять. Отсюда и заоблачный для печатного издания без автографа автора эстимейт $4-6 млн. Аукционный дом подчеркивает, что прошлое появление подобного раритета на торгах было почти 20 лет назад — в 2001 году. Так что это в любом случае событие.

Герхард Рихтер. Абстрактное произведение 649-2

Sotheby’s в октябре проводит целую серию торгов в Гонконге. Причем, не следует думать, что там продается только восточное искусство. Коллекционеры из Китая уже давно покупают шедевры Старого и Нового света не менее активно, чем европейские и американские коллекционеры. Вот и на вечерних торгах contemporary art немало работ ключевых авторов модернизма: Дэвид Хокни, Фрэнсис Бэкон, Джордж Кондо и др. А гвоздь программы — двухметровое полотно Герхарда Рихтера с оценкой в 120-140 млн гонконгских долларов (около $15-18 млн). И это, в общем, закономерно. Рихтер — уже давно один из самых дорогих художников в мире. Но тут еще и само произведение исключительного качества. Это абстракция 1987 года размером два на два метра.

Этюд в «зеленых» Герхард Рихтер - «Абстрактное произведение 649-2» Фото: sothebys.com

Сопоставимые вещи выставлены в лондонской Tate Modern, и они сразу влюбляют в себя. Накладывая масло слой за слоем, а затем частично счищая верхние слои, Рихтер добивается бесконечно разнообразной, мерцающей цветовой гаммы.

Конечно, Хокни и Бэкон — фигуры не менее значимые. И если бы на аукцион выставили какой-то из бэноновских триптихов или хокниевских «бассейнов», их эстимейты точно оказались бы выше. Но в текущем раскладе Рихтер вне конкуренции.

Диптих Сальвадора Дали

Работы главного сюрреалиста на аукционах появляются довольно часто, но вещь, которая 15 октября будет продаваться на Bonhams, особая. Couple aux têtes pleines de nuages («Пара с головами, полными облаков») состоит из двух деревянных панелей, форма которых изображает склоненные друг к другу мужскую и женскую головы. И на этих панелях маслом написаны типично далианские пустыни. В общем, два в одном: парный портрет и парный же пейзаж. Рамы, подчеркивающие фигурные контуры, сделаны самим художником.

Этюд в «зеленых» Сальвадор Дали - «Пара с головами, полными облаков» Фото: bonhams.com