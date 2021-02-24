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В МИДе призвали ослабить зависимость России от доллара

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Замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил о необходимости введения новых мер, направленных на изоляцию РФ от финансовой системы США. Об этом он сказал в опубликованном в среду, 24 февраля, разговоре с агентством Bloomberg.

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«Нам нужно <…> устранить зависимость от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий. Нам нужно сократить роль доллара в любых операциях», — сказал он.

При этом Рябков не уточнил, какие именно меры стоит предпринять, напомнив, что МИД не отвечает за экономическую политику.

Замминистра добавил, что подобные меры в первую очередь связаны с намерениями президента США Джо Байдена расширить антироссийские санкции.

За последние несколько лет, напомнил Рябков, экономические меры со стороны Вашингтона коснулись российских банков, госкорпораций, нефтегазового сектора, высших должностных лиц и бизнесменов.

По мнению замглавы МИДа, сегодня отношения между Россией и США накалены сильнее, чем во время существования СССР, пишет «Газета.ру».

Ранее в среду замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов выразил мнение, что санкционная борьба США приведет к исчезновению страны с международного рынка. По его словам, доллар теряет статус гаранта, а американскую демократию больше нельзя считать эталонной.

19 февраля Байден, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил о якобы желании России ослабить союз НАТО и подорвать сотрудничество США с Европой. Он призвал европейских партнеров Вашингтона придерживаться единства в Евросоюзе и внутри НАТО в свете «российской угрозы».

Американский лидер также заявил, что США будут сохранять полную приверженность НАТО и пятой статье Вашингтонского договора, которая определяет принцип коллективной обороны альянса.

12 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США и Россия при нынешнем американском лидере вряд ли найдут согласие по большинству текущих проблем, но продолжать диалог необходимо.

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