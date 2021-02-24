В Госдуме предрекли распад США из-за санкционной борьбы

Санкционная борьба США приведет к исчезновению страны с международного рынка. Об этом в среду, 24 февраля, заявил заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

По его словам, доллар теряет статус гаранта, американскую демократию больше нельзя считать эталонной. Сами США превращаются в «полумаргинальную» страну, где социальные сети могут ограничить доступ президенту, а валюту печатают в неограниченном количестве. Все эти факторы, по мнению Свинцова, приведут к утере Штатами звания лидера мировой политики и экономики.

«Я думаю, что их ждет в ближайшие 20 лет достаточно серьезная экономическая катастрофа, которая, вполне возможно, приведет к распаду государства», — отметил депутат в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он также напомнил, что некоторые американские политики высказывали предложения по отделению штатов. Свинцов подчеркнул, что страна может повторить ситуацию 1991 года, которая произошла в России.

В начале февраля декан Института международных отношений Университета Цинхуа в Пекине Янь Сюэтун заявил, что Соединенные Штаты ждет упадок, который будет проходить по британскому сценарию. Он отметил, что Британская империя была одной из самых могущественных держав мира и ее упадок растянулся на несколько десятилетий.

При этом Янь Сюэтун подчеркнул, что его не шокирует и не удивляет подобный процесс, происходящий в Соединенных Штатах.