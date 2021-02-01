Китайский политолог предсказал США упадок по британскому сценарию

Соединенные Штаты ждет упадок, который будет проходить по британскому сценарию. Такое мнение высказал декан Института международных отношений Университета Цинхуа в Пекине Янь Сюэтун в беседе с журналом Spiegel.

Политолог отметил, что Британская империя была одной из самых могущественных держав мира и ее упадок растянулся на несколько десятилетий.

Янь Сюэтун подчеркнул, что его не шокирует и не удивляет подобный процесс, происходящий в Соединенных Штатах.

«Со временем все империи приходят в упадок, ничего не изменится в ближайшие тысячелетия. Великие державы переживают три фазы: рассвет, застой и упадок», — подчеркнул он.

Ученый также выразил мнение, что в будущем конфронтация между Китаем и США будет основана на стремлении к технологическому превосходству.

В октябре американский политолог Кристофер Лейн заявил, что США и Китай находятся на грани военного конфликта. По мнению специалиста, конкуренция Пекина и Вашингтона схожи с противостоянием Великобритании и Германии перед Первой мировой войной, когда Лондон воспринимал растущую экономическую и военную мощь Берлина как угрозу.