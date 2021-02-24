РКН потребовал от Twitter объяснить блокировку «российских» аккаунтов

Роскомнадзор потребовал от социальной сети Twitter объяснить блокировку аккаунтов, которые якобы связаны с Россией. Об этом в среду, 24 февраля, сообщили в пресс--службе ведомства.

«24 февраля Роскомнадзор направил письмо в адрес руководства Twitter, Inc с требованием предоставить списки ресурсов, к которым ограничен доступ, а также разъяснить причины их блокировки», — говорится в сообщении на сайте Роскомнадзора.

Кроме того, в ведомстве призвали предоставить списки аккаунтов, к которым приостановили доступ, и подтвердить их связь с Россией.

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