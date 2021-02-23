Twitter объявил о блокировке ста связанных с Россией аккаунтов

Сервис микроблогов Twitter объявил о блокировке 100 связанных с Россией аккаунтов, которые «пытались влиять на США и ЕС». Об этом сообщается в блоге в компании во вторник, 23 февраля.

Речь идет о двух группах учетных записей. Первая из них состоит из 69 аккаунтов, которые якобы связаны с российскими властями, с помощью которых осуществлялась активность, направленная на «ослабление стабильности и надежности НАТО».

Во вторую группу вошел 31 аккаунт, предположительно связанный с российским «Агентством интернет-исследований», через которое якобы осуществлялись действия, «направленные против США и Евросоюз».

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