Захарова прокомментировала удаление в Twitter «российских» аккаунтов

Россия будет разбираться, на каком основании были заблокированы около 100 якобы российских Twitter-аккаунтов. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее в руководстве соцсети заявили, что эти «российские» аккаунты подрывали веру в НАТО и якобы пытались влиять на США.

По словам дипломата, это «интересная формулировка».

«Под нее могут попасть миллионы пользователей. Даже ресурсы Навального и сотоварищей — вот уж они точно влияют на США и ЕС, учитывая, с какой скоростью там штампуются антироссийские санкции по просьбе «агентов влияния», — цитирует ее «РИА Новости».

В заключение она добавила, что МИД будет разбираться с основанием блокировки и даст экспертное заключение.

Ранее во вторник сервис микроблогов Twitter объявил о блокировке 100 якобы связанных с Россией аккаунтов, которые «пытались влиять» на США и ЕС.

Речь идет о двух группах учетных записей. Первая из них состоит из 69 аккаунтов, которые якобы связаны с российскими властями, с помощью которых осуществлялась активность, направленная на «ослабление стабильности и надежности НАТО».

Во вторую группу вошел 31 аккаунт, предположительно связанный с российским «Агентством интернет-исследований», через которое якобы осуществлялись действия, «направленные против США и Евросоюза».

В заявлении также говорится об удалении аккаунтов, связанных с Ираном и Арменией.