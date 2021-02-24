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Кудрин назвал некритичным рост госдолга России

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Рост государственного долга России до 17,8% от валового внутреннего продукта (ВВП) некритичен и вполне обоснован. Об этом в среду, 24 февраля, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

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«Госдолг вырос с 12,4 до 17,8%. Такой рост считаю вполне обоснованным и некритичным. Для того в свое время и снижали госдолг, чтобы в моменты кризиса иметь возможность занимать. Хорошо, чтобы в последующие годы темпы роста госдолга были сопоставимы с ростом ВВП», ― написал он на своей странице в Facebook.

Также Кудрин добавил, что в целом уровень исполнения бюджета вырос по сравнению с 2019 годом. Кроме того, глава Счетной палаты выразил надежду на то, что в 2021 году положительная динамика по этому направлению сохранится.

По его словам, в последнее время правительство значительно усилило контроль за дисциплиной, поэтому в этом году в ведомстве ожидают более полного исполнения бюджета.

Ранее в этот же день Счетная палата сообщила о том, что государственный долг страны за прошедший год увеличился на 39,9% (на 5,4 трлн рублей), до 18,99 трлн рублей, что составило 17,8% от ВВП. В свою очередь, расходы российского бюджета на обслуживание госдолга за прошлый год увеличились на 7,3%, до 784,2 млрд рублей.

В Минфине России отметили, что объем госдолга страны в 2020 году не превысил безопасный уровень. В ведомстве напомнили, что показателем этого уровня выступает не только его общий объем, но и разумная стоимость обслуживания, которая не снижает доступности кредита для частных инвестиций и не вытесняет другие расходы бюджета. Также показателем является сбалансированная структура без пиков платежей.

Кроме того, в пресс-службе указали, что, согласно закону о федеральном бюджете на 2021 год, предельный уровень госдолга по отношению к прогнозируемому объему ВВП в этом году составит 20,4%, в 2022 году ― 20,8%, а в 2023 году ― 21,4%.

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