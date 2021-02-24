Счетная палата сообщила о росте госдолга России в 2020 году

Государственный долг России за прошедший год увеличился на 39,9%, до 18,99 трлн рублей, что составило 17,8% от ВВП. Это следует из материалов Счетной палаты, опубликованных 24 февраля.

«Государственный долг Российской Федерации за 2020 год увеличился на 5418,2 млрд рублей, или на 39,9 %, и составил 18 985,6 млрд рублей (17,8 % ВВП)», — говорится в документе.

По данным Счетной палаты, внутренний долг вырос на 4,6 трлн рублей — до 14,791 трлн рублей. Внешний долг в иностранной валюте вырос на $1,9 млрд — до $56,8 млрд (это 4,195 трлн рублей).

Также отмечается, что расходы российского бюджета на обслуживание госдолга за прошлый год увеличились на 7,3%, до 784,2 млрд рублей.

В начале февраля директор департамента финансовой стабильности Центробанка (ЦБ) Елизавета Данилова заявляла, что наращивание госдолга России во время пандемии в 2020 году не принесет проблем для экономики.

Она уточняла, что на поддержку российской экономики власти выделили из бюджета около 9% ВВП. Так, Россия вошла в пятерку стран-лидеров по объему принятых стимулирующих мер.

В ЦБ также отмечали, что сейчас уровень госдолга России намного меньше, чем в других странах.

Ранее, в январе, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что абсолютное большинство мероприятий общенационального плана восстановления экономики исполняется.