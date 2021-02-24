В Минфине заявили об отсутствии превышения госдолгом РФ безопасного уровня

Объем госдолга России в 2020 году вырос на 5,4 трлн рублей, но он не превысил безопасный уровень. Об этом в среду, 24 февраля, сообщили в пресс-службе Минфина РФ.

«Объем государственного долга в 2020 году увеличился на 5,4 трлн рублей, однако, его показатели не превысили безопасный уровень. Этот год был экстраординарным с точки зрения объемов государственных заимствований, поэтому наращивание государственного долга такими же темпами в предстоящие годы не планируется», ― отметили в ведомстве.

В Минфине напомнили, что показателем безопасного уровня госдолга выступает не только его общий объем, но и разумная стоимость обслуживания, которая не снижает доступность кредита для частных инвестиций и не вытесняет другие расходы бюджета. Также показателем является сбалансированная структура без пиков платежей.

Кроме того, в пресс-службе указали, что, согласно закону о федеральном бюджете на 2021 год, предельный уровень госдолга по отношению к прогнозируемому объему ВВП в этом году составит 20,4%, в 2022 году ― 20,8%, а в 2023 году ― 21,4%.

«При достижении данного уровня Россия по-прежнему будет оставаться в числе стран с наиболее низким показателем долговой нагрузки госдолга, поэтому уровни вблизи 20% от ВВП представляются безопасными», ― подчеркнули в Минфине.

Ранее 24 февраля Счетная палата РФ сообщила о том, что государственный долг страны за прошедший год увеличился на 39,9% (на 5,4 трлн рублей), до 18,99 трлн рублей, что составило 17,8% от ВВП. В свою очередь, расходы российского бюджета на обслуживание госдолга за прошлый год увеличились на 7,3%, до 784,2 млрд рублей.

3 февраля директор департамента финансовой стабильности Центробанка (ЦБ) Елизавета Данилова заявляла, что наращивание госдолга России во время пандемии в 2020 году не принесет проблем для экономики. Она уточняла, что на поддержку российской экономики власти выделили из бюджета около 9% ВВП. Так, Россия вошла в пятерку стран-лидеров по объему принятых стимулирующих мер.