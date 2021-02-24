Медведчук назвал условие установления мира в Донбассе

Для устойчивого мира в Донбассе необходима политическая воля президента Украины, которой нет. Об этом заявил 24 февраля лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Так политик прокомментировал слова главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчика о планах штурмовать Донецк и Луганск. По мнению Медведчука, в таком случае украинские власти совершат политическое самоубийство.

«Если их не остановит сознание самой власти, то остановят так называемые партнеры, которые осуществляют внешнее управление», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

Он отметил, что ключ к миру на юго-востоке Украины лежит в реализации Минских соглашений. Ничего нового не придумано, а гарантами документа выступают представители ведущих европейских держав, сказал он.

«Минские соглашения были утверждены Советом Безопасности ООН, соответствующей резолюцией, никаких других договоренностей за все эти годы не существует», — подчеркнул он.

Мирный план обсуждался в декабре 2019 года в Париже с участием глав России, Украины, Франции и Германии, напомнил Медведчук, было подтверждено коммюнике, которое предполагает соблюдение Минских соглашений.

«Как можно говорить сегодня о каких-то односторонних действиях со стороны Украины или любого другого субъекта, если есть договоренности, которые подразумевают реализацию соглашения?» — задался вопросом политик.

Накануне первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил о риске Киева потерять самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, если он не начнет исполнять Минские соглашения.

Ранее в феврале постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что власти Украины уже не скрывают нежелание выполнять свои обязательства в рамках Минских соглашений. Также он назвал Германию и Францию соучастниками преступлений, которые творит Киев в Донбассе.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать итоги госпереворота. Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев выполнить минские договоренности и вести прямые переговоры с Донецкой и Луганской народными республиками.

Урегулирование ситуации обсуждается в рамках трехсторонней контактной группы — уполномоченных представителей Украины, ОБСЕ и России — и нормандского формата при посредничестве Москвы, Парижа и Берлина.