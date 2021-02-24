Российский дипломат предупредил Украину о риске потерять Донбасс

Киев рискует потерять Донецкую и Луганскую народные республики, если не начнет исполнять Минские соглашения. Об этом во вторник, 23 февраля, заявил на заседании Генассамблеи ООН первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.

Дипломат подчеркнул, что «приверженность» Киева Минским соглашениям — «всего лишь красивый и удобный для Запада миф, не имеющий никакого отношения к реальности», передает «РИА Новости».

«Впрочем, об отношении украинского руководства к Минским соглашениям свидетельствует высказывание украинских официальных лиц. Упомяну здесь красноречивые слова президента Зеленского. Цитирую: «Минские соглашения необходимы не для урегулирования, а для сохранения санкций против России». Конец цитаты», — заявил Полянский.

Он добавил, что представители Киева при поддержке западных государств заявляют, что Украина Минские соглашения выполняет, а «не выполняет их Россия, о которой в соглашениях не говорится ни слова».

«Киев в свое время бездушными и преступными действиями оттолкнул от себя Крым и Донбасс. Крымчане свой выбор сделали и их уже не вернуть. Дончане и луганчане пока еще оставляют дверь открытой. Чтобы она тоже не закрылась, Украине необходимо как можно скорее прекратить свои геополитические игры и приступить наконец к выполнению Минских договоренностей — пункт за пунктом, так, как они были сформулированы и подписаны», — заявил дипломат.

Полянский напомнил, что конечная цель реализации Минских соглашений — это возврат Донбасса в состав Украины.

При этом, по его словам, со стороны Киева продолжаются обстрелы жилых кварталов, диверсии, экономическая и инфраструктурная блокада. Полянский напомнил о том, что на Украине вступил закон об украинском языке, «в соответствии с которым за разговор на русском в общественном месте предусмотрено наказание».

«Как вы думаете, при таком сценарии, захотят дончане и луганчане как можно скорее вернуться в состав Украины? Возникает законный вопрос, а какой стимул и смысл для Донецка и Луганска возвращаться на такую Украину, Украину которая каждый день вводит в заблуждение мировое сообщество и распространяет дезинформацию о них, называет их оккупантами на своей собственной земле?» — задался вопросом Полянский.

Ранее в феврале постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что власти Украины уже не пытаются скрывать нежелание выполнять свои обязательства в рамках Минских соглашений. Также он назвал Германию и Францию соучастниками преступлений, которые творит Киев в Донбассе.