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Российский дипломат предупредил Украину о риске потерять Донбасс

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Киев рискует потерять Донецкую и Луганскую народные республики, если не начнет исполнять Минские соглашения. Об этом во вторник, 23 февраля, заявил на заседании Генассамблеи ООН первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.

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Дипломат подчеркнул, что «приверженность» Киева Минским соглашениям — «всего лишь красивый и удобный для Запада миф, не имеющий никакого отношения к реальности», передает «РИА Новости».

«Впрочем, об отношении украинского руководства к Минским соглашениям свидетельствует высказывание украинских официальных лиц. Упомяну здесь красноречивые слова президента Зеленского. Цитирую: «Минские соглашения необходимы не для урегулирования, а для сохранения санкций против России». Конец цитаты», — заявил Полянский.

Он добавил, что представители Киева при поддержке западных государств заявляют, что Украина Минские соглашения выполняет, а «не выполняет их Россия, о которой в соглашениях не говорится ни слова».

«Киев в свое время бездушными и преступными действиями оттолкнул от себя Крым и Донбасс. Крымчане свой выбор сделали и их уже не вернуть. Дончане и луганчане пока еще оставляют дверь открытой. Чтобы она тоже не закрылась, Украине необходимо как можно скорее прекратить свои геополитические игры и приступить наконец к выполнению Минских договоренностей — пункт за пунктом, так, как они были сформулированы и подписаны», — заявил дипломат.

Полянский напомнил, что конечная цель реализации Минских соглашений — это возврат Донбасса в состав Украины.

При этом, по его словам, со стороны Киева продолжаются обстрелы жилых кварталов, диверсии, экономическая и инфраструктурная блокада. Полянский напомнил о том, что на Украине вступил закон об украинском языке, «в соответствии с которым за разговор на русском в общественном месте предусмотрено наказание».

«Как вы думаете, при таком сценарии, захотят дончане и луганчане как можно скорее вернуться в состав Украины? Возникает законный вопрос, а какой стимул и смысл для Донецка и Луганска возвращаться на такую Украину, Украину которая каждый день вводит в заблуждение мировое сообщество и распространяет дезинформацию о них, называет их оккупантами на своей собственной земле?» — задался вопросом Полянский.

Ранее в феврале постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что власти Украины уже не пытаются скрывать нежелание выполнять свои обязательства в рамках Минских соглашений. Также он назвал Германию и Францию соучастниками преступлений, которые творит Киев в Донбассе.

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