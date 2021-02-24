Россияне назвали самые желанные страны для путешествия после пандемии

Жители России хотят уехать на отдых в Турцию, Таиланд и Египет после того, как границы откроются. Такие данные 24 февраля показал опрос, проведенный сервисом «Яндекс.Путешествия».

Большая часть россиян (60%) считают, что границы между странами откроются уже в 2021 году. После пандемии коронавируса 14% опрошенных хотели бы улететь в Турцию, 8% человек надеются отдохнуть в Таиланде, еще столько же — в Италии и Испании.

Примерно 6% опрошенных выбрали бы для отдыха Египет. Также жители России хотят улететь в Германию, Финляндию и Черногорию. Результаты опроса приводит 24 февраля «РБК».

Большая часть опрошенных (68%) также отметили, что открытие границ повлияет на их планы. Примерно половина участников опроса (45%) хотела бы улететь за границу, если ситуация улучшится.

Еще 20% респондентов заявили, что предпочитают отдыхать в России, поэтому открытие границ не повлияет на их планы на отпуск.

Ранее 7 февраля глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что новая распродажа туров по России с кешбэком начнется в феврале.

Глава Ростуризма отметила, что основные условия программы останутся такими же, что и были в октябре–декабре 2020 года. Тур должен длиться не менее двух ночей, государство вернет 20% его стоимости (не более 20 тыс. рублей за одну операцию по одной карте). При этом гражданам необходимо использовать карту «Мир» для покупки тура. Приобрести путевку можно только у тех туроператоров, которые входят в единый федеральный реестр.

Зарина Догузова добавила, что в 2021 году прогнозируется увеличение внутреннего турпотока в России на 15–20% по сравнению с прошлым годом. Достичь таких показателей можно будет при отсутствии локдауна.