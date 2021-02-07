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Распродажа туров по России с кешбэком начнется в феврале

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Старт новой распродажи туров по России с кешбэком начнется в феврале 2020 года. Об этом в воскресенье, 7 февраля, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Мы хотели бы в этом году продолжить эту самую востребованную меру поддержки, ее выше всего оценил и бизнес, и туристы. Нами уже подготовлены правила на представление этой субсидии», — заявила Догузова.

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Глава Ростуризма отметила, что основные условия программы останутся такими же, что и были в октябре–декабре 2020 года.

Тур должен длиться не менее двух ночей, государство вернет 20% его стоимости (не более 20 тыс. рублей за одну операцию по одной карте). При этом гражданам необходимо использовать карту «Мир» для покупки тура. Приобрести путевку можно только у тех туроператоров, которые входят в единый федеральный реестр.

Помимо туроператоров, отелей и санаториев, которые участвовали в первых двух этапах распродажи туров с кешбэком, теперь в акции смогут принять участие детские лагеря.

Также глава Ростуризма отметила, что в 2021 году прогнозируется увеличение внутреннего турпотока в России на 15–20% по сравнению с прошлым годом. Догузова добавила, что достичь таких показателей можно будет при отсутствии локдауна.

Догузова уточнила, что въездной турпоток в Россию вернется к докризисным показателям не раньше 2023 года. А к осени в ведомстве рассчитывают на постепенное восстановление международных потоков.

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