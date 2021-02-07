Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
МИД назвал вынужденной высылку иностранных дипломатов из России
Мир
Жители Мьянмы провели массовые протесты против военного переворота
Общество
РФПИ анонсировал регистрацию «Спутник V» в 25 странах
Общество
Врачи в РФ для реабилитации пациентов с COVID-19 применили методы водолазов
Наука
Рогозин анонсировал начало реконструкции стартового стола под «Союз-5»
Туризм
Ростуризм выступил за круглогодичные турпрограммы на Байкале
Спорт
Сноубордист Логинов победил в параллельном слаломе на этапе Кубка мира
Происшествия
На трассе Екатеринбург — Челябинск столкнулись 20 автомобилей
Мир
Премьер Индии заявил о контроле ситуации со сходом ледника

В Ростуризме спрогнозировали сроки восстановления въездного турпотока в РФ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Въездной турпоток в Россию вернется к докризисным показателям не раньше 2023 года. Об этом в субботу, 7 февраля, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Она также отметила, что к осени в ведомстве рассчитывают на постепенное восстановление международных потоков.

Дома лучше: внутренний туризм в 2021-м может заработать вдвое больше
В следующем году отпуск в пределах страны планируют провести около 40% российских путешественников

«На полное восстановление международного туризма раньше 2023 года ни в одной стране не рассчитывают выйти. Нам бы начать в этом году с осени, продолжить в следующем году и к 2023 году выйти на какие-то показатели, которые могли бы быть сравнимы с докризисными», — заявила Догузова.

Также глава Ростуризма отметила, что в 2021 году прогнозируется увеличение внутреннего турпотока в России на 15–20% по сравнению с прошлым годом. Догузова добавила, что достичь таких показателей можно будет при отсутствии локдауна.

Кроме того, в Ростуризме рассчитывают в феврале запустить третий этап программы туристического кешбэка за путешествия по России.

«Мы хотели бы в этом году продолжить эту самую востребованную меру поддержки, ее выше всего оценили и бизнес, и туристы. Нами уже подготовлены правила на представление этой субсидии», — добавила Догузова.

Предложение о продление туристического кешбэка до лета 2021 года было озвучено в конце января.

Тогда представителям отрасти посоветовали создать тематические туры в рамках акции и включить предложения на 23 февраля и 8 марта, весенние каникулы и майские праздники. Также в акцию могут попасть туры выходного дня, санаторно-курортные программы и путешествия для школьников.

Отмечалось, что основные условия акции меняться не будут. Тур должен длиться не менее двух ночей, государство вернет 20% его стоимости (не более 20 тыс. рублей за одну операцию по одной карте). При этом гражданам необходимо использовать карту «Мир» для покупки тура.

Программа частичного возврата денег при покупке туров по России стартовала в августе 2020 года.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021