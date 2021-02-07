В Ростуризме спрогнозировали сроки восстановления въездного турпотока в РФ

Въездной турпоток в Россию вернется к докризисным показателям не раньше 2023 года. Об этом в субботу, 7 февраля, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Она также отметила, что к осени в ведомстве рассчитывают на постепенное восстановление международных потоков.

«На полное восстановление международного туризма раньше 2023 года ни в одной стране не рассчитывают выйти. Нам бы начать в этом году с осени, продолжить в следующем году и к 2023 году выйти на какие-то показатели, которые могли бы быть сравнимы с докризисными», — заявила Догузова.

Также глава Ростуризма отметила, что в 2021 году прогнозируется увеличение внутреннего турпотока в России на 15–20% по сравнению с прошлым годом. Догузова добавила, что достичь таких показателей можно будет при отсутствии локдауна.

Кроме того, в Ростуризме рассчитывают в феврале запустить третий этап программы туристического кешбэка за путешествия по России.

«Мы хотели бы в этом году продолжить эту самую востребованную меру поддержки, ее выше всего оценили и бизнес, и туристы. Нами уже подготовлены правила на представление этой субсидии», — добавила Догузова.

Предложение о продление туристического кешбэка до лета 2021 года было озвучено в конце января.

Тогда представителям отрасти посоветовали создать тематические туры в рамках акции и включить предложения на 23 февраля и 8 марта, весенние каникулы и майские праздники. Также в акцию могут попасть туры выходного дня, санаторно-курортные программы и путешествия для школьников.

Отмечалось, что основные условия акции меняться не будут. Тур должен длиться не менее двух ночей, государство вернет 20% его стоимости (не более 20 тыс. рублей за одну операцию по одной карте). При этом гражданам необходимо использовать карту «Мир» для покупки тура.

Программа частичного возврата денег при покупке туров по России стартовала в августе 2020 года.