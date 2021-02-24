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В Кировской области прохожие спасли лежавшего в снегу младенца

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В Кировской области прохожие обнаружили младенца, лежащего в снегу. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает, рассказал 24 февраля уполномоченный по правам ребенка в регионе Владимир Шабардин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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Он уточнил, что также рядом в сугробе находилась мать ребенка.

«Семья ранее в поле зрения соответствующих структур не попадала. Мать, собственно, в этом же сугробе и была тоже. Шли от родственников после отмечания праздника, отец там и остался, а мать с ребенком пошли домой, но не дошли», — отметил Шабардин.

Сейчас младенец с женщиной находятся в больнице, угрозы их жизнью и здоровью благодаря оперативной реакции прохожих нет.

Омбудсмен уточнил, что о лишении матери родительских прав речи не идет.

«Сейчас обследованы их жилищные условия, нареканий нет. Сделан ремонт, продукты питания, спальное место — всё имеется. На время проведения профилактических мероприятий с матерью ребенок остается в больнице, вопрос об изъятии не стоит», — добавил Шабардин.

В полиции заявили, что знают о ситуации. Проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия.

В октябре 2020 года младенца нашли запертым в шкафу в городе Карпинске. Выяснилось, что девочку прятала ее мать — 37-летняя женщина.

В апреле она родила дочь, но свидетельство о рождении и полис на нее не оформила, скрывая ребенка от знакомых. В доме матери не было детского питания и одежды, кроватки и средств детской гигиены. Младенца тайком подкармливал старший брат.

В отношении матери возбудили дело о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и уголовное дело по ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание».

Уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков посетил малышку в больнице. Он со ссылкой на врачей отмечал, что ребенок получал минимальный уход после рождения. Омбудсмен подчеркнул, что девочка хорошо ест и окружена вниманием медиков.

В ноябре в пресс-службе Областной детской клинической больницы № 1, где находится ребенок, рассказали, что малышка поправилась до 5,4 кг, но вес пока еще считается ниже нормы. Врачи говорили, что опекун еще не предоставил информацию о том, куда поедет девочка после больницы.

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