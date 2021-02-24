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Осужденный за коррупцию экс-глава Марий Эл Маркелов назвал себя невиновным
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Осужденный за коррупцию экс-глава Марий Эл Маркелов назвал себя невиновным

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Осужденный на 13 лет колонии бывший глава Марий Эл Леонид Маркелов заявил, что не понял решения суда и что он невиновен, сообщает корреспондент «Известий» из зала суда в среду, 24 февраля.

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В ответ на вопрос судьи, понятно ли ему решение инстанции, Маркелов сказал: «Нет, ваша честь». Позже обвиняемый сообщил журналистам, что считает себя «невиновным, преступлений не совершал».

Адвокаты экс-главы Марий Эл собираются обжаловать приговор. По словам одной из них, Ольги Проскуриной, защита исходит из того, что вина бывшего чиновника не доказана.

Ранее в среду Нижегородский районный суд назначил Маркелову 13 лет колонии строгого режима и штраф в 235 млн 280 тыс. рублей, признав его виновным во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями.

По данным СК, на этапе следствия он не признал вину. В ходе расследования показания дали свыше 200 свидетелей, был проведен комплекс сложных и объемных экспертиз. Объем уголовного дела составил более 200 томов.

Следствие арестовало движимое и недвижимое имущество Маркелова, включая квартиры и офисные помещения в Москве и Республике Марий Эл, ценности, картины, предметы антиквариата на сумму более 2 млрд рублей. Суды изъяли имущество в доход государства.

15 февраля суд признал экс-чиновника виновным во взяточничестве. Также он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном приобретении оружия.

Маркелова задержали в апреле 2017 года, в том же месяце указом президента России Владимира Путина его освободили от занимаемого поста. В ноябре 2019 года районный суд Нижнего Новгорода обратил в доход государства имущество Маркелова и его супруги на общую сумму около 2,2 млрд рублей. Следствие считает, что бывший чиновник получил от учредителя фабрики ОАО «Акашевская» Николая Криваша через доверенное лицо Наталью Кожанову взятку на сумму более 235 млн рублей.

Экс-министр сельского хозяйства Марий Эл Ираила Долгушева предоставляла ложную информацию от ведомства республики в интересах Криваша, что позволило Маркелову получить взятку. Коммерсант скрылся и находится в розыске.

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