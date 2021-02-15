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Суд признал экс-главу Марий Эл Маркелова виновным в получении взятки

Суд признал экс-главу Марий Эл Маркелова виновным в получении взятки

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Нижегородский районный суд в понедельник, 15 февраля, признал бывшего главу Марий Эл Леонида Маркелова виновным во взяточничестве.

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«Маркелов, будучи должностным лицом, получил взятку в виде денег через посредника», ― цитирует ТАСС судью, огласившую приговор.

Помимо взяточничества в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) Маркелов также обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ) и незаконном приобретении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Маркелова задержали в апреле 2017 года, в том же месяце указом российского лидера Владимира Путина он был освобожден от занимаемой должности. В ноябре 2019 года районный суд Нижнего Новгорода обратил в доход государства имущество Маркелова и его супруги на общую сумму около 2,2 млрд рублей.

По версии следствия, Маркелов получил от учредителя фабрики ОАО «Акашевская» Николая Криваша через доверенное лицо Наталью Кожанову взятку в размере более 235 млн рублей.

В свою очередь экс-министр сельского хозяйства республики Ираила Долгушева предоставляла ложную информацию от ведомства республики в интересах Криваша, что позволило Маркелову получить взятку. Коммерсант скрылся и находится в розыске.

19 ноября 2020 года Нижегородский районный суд продлил арест Маркелову до 2 марта 2021 года. 24 ноября адвокат экс-главы Марий Эл рассказал, что прокуратура запросила 17 лет колонии для Маркелова, а для Кожановой и Долгушевой ― 10 лет и 4,5 года соответственно.

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