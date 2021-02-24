Два ребенка пострадали в ДТП в Воткинске

В Воткинске в Удмуртии произошло крупное ДТП. В результате пострадали две четырехлетние девочки.

Авария случилась 20 февраля на улице Гагарина. 43-летняя женщина-водитель автомобиля Hyundai не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там она столкнулась с автомобилем Chevrolet.

В результате травмы получили две маленькие пассажирки Chevrolet. Обе девочки госпитализированы, пишет udm-info.ru.

23 февраля сообщалось, что в Улан-Удэ водитель Lexus сбил насмерть двоих детей и скрылся с места происшествия. Он наехал на подростков рядом с пешеходным переходом.