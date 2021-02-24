Путин назвал защиту гражданского мира главной задачей ФСБ

Защита конституционного строя и гражданского мира в России — важнейшая задача, которая должна находиться в поле внимания Федеральной службы безопасности, заявил президент страны Владимир Путин 24 февраля.

«Защита конституционного строя, гражданского мира, межнационального согласия в нашем обществе — чрезвычайно важная задача. Пресечение любых попыток извне узурпировать право народа России определять свое будущее должно тоже находиться в поле вашего внимания», — сказал президент на заседании коллегии ФСБ.

Он добавил, что ФСБ должна пресекать действия, направленные на обслуживание интересов тех, кто «из-за бугра платит» за такую деятельность.

Акцентировав внимание на предстоящих выборах в Госдуму в 2021 году, Путин подчеркнул, что они должны быть защищены от любых провокаций. Он призвал четко определять грань между естественной политической конкуренцией и тем, что не имеет «ничего общего с демократией» и направлено на подрыв стабильности и безопасности России.

В связи с новыми вызовами, поступающими сегодня из-за рубежа, необходимо обеспечить новое качество работы ФСБ по всем направлениям, заявил Путин.

«Ее эффективность, результативность должны соответствовать характеру, динамике угроз, с которыми мы сталкиваемся», — заявил Путин.

Путин отметил, что по итогам прошлого года в стране удалось пресечь деятельность 72 кадровых сотрудников и 423 агентов спецслужб других государств.

Ранее, 17 февраля, на встрече с представителями фракций Госдумы Путин подчеркнул недопустимость вмешательства в ход предстоящих выборов.

Он отметил, что нельзя допустить никаких ударов по суверенитету России и праву российского народа «быть хозяином на своей земле».

Выборы в Госдуму намечены на 19 сентября 2021 года.